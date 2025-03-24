Fortnite : Une fuite révèle l'arrivée imminente de nouveaux skins Tortues Ninja

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 mars 2025 à 15h45
Après les quatre frères tortues, Splinter, April O'Neil et Shredder, Fortnite pourrait bientôt accueillir de nouveaux personnages emblématiques des Tortues Ninja.
Fortnite : Une fuite révèle l'arrivée imminente de nouveaux skins Tortues Ninja
Après avoir introduit l'univers des Tortues Ninja dans Fortnite l'an dernier, Epic Games devrait réitérer dans un avenir assez proche, d'après les derniers leaks.

Trois personnages cultes bientôt dans Fortnite ?

Selon une récente fuite publiée par le leaker réputé @FNBRIntel, les célèbres méchants Rocksteady, Bebop et Krang devraient rejoindre prochainement l'univers de Fortnite. Bien qu'aucune image officielle n'ait été dévoilée pour l'instant, cette nouvelle suscite déjà beaucoup d'enthousiasme chez les fans de la franchise.
Rocksteady, Bebop et Krang, bien connus des fans pour leur présence majeure dans la série animée originale, devraient prochainement être disponibles sous forme de skins dans Fortnite. Concernant Krang, il est probable que sa version jouable reprenne son apparence dans son célèbre corps androïde, mais rien n'est encore confirmé à ce stade.

Cependant, plusieurs fans restent déçus par l'absence d'informations concernant Casey Jones, un allié emblématique des Tortues Ninja souvent réclamé par la communauté.

Un hommage aux looks classiques des années 80 ?

Si les skins précédentes de TMNT dans Fortnite s'inspirent clairement des designs classiques, nous pouvons nous attendre à ce que Rocksteady, Bebop et Krang suivent le même chemin. Bien que ces personnages aient récemment été mis en lumière dans le film de 2023, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, leur apparence Fortnite devrait probablement évoquer la série animée originale des années 80.

Miniature vidéo

Une confirmation officielle attendue bientôt

Même si les détails sont encore limités et qu'il est conseillé de rester prudent quant à cette fuite, Epic Games pourrait rapidement confirmer ces informations. En effet, d'autres skins récents, comme celui de Lara Croft, avaient été dévoilés de manière similaire avant d'être officialisées par l'éditeur. Et de manière générale, les skins de Fortnite sont très sujets aux fuites.

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Les skins Tortue Ninja lorsqu'ils sont arrivés dans Fortnite pour la première fois.

Vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse, pour ne pas manquer une miette, mais aussi la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite. Vous devriez également pouvoir profiter d'un événement pour le 1er avril.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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