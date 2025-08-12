Fortnite : Une fuite dévoile de nouveaux détails sur la mini-saison Simpson

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 août 2025 à 18h31
Les fuites s'accumulent autour de la future mini-saison Les Simpson dans Fortnite. On en sait désormais plus sur la carte et sur la période de lancement de cet événement très attendu.
Fortnite : Une fuite dévoile de nouveaux détails sur la mini-saison Simpson
Si la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite vient de se lancer, les fuites voient déjà plus loin avec quelques nouvelles informations sur la saison thématique des Simpson, qui devrait arriver à la fin de cette saison en novembre. Des détails issus d'un dataminage confirment plusieurs choses sur ce qui attend les joueurs.

Une mini-saison intégrée à l'île du chapitre 6

fortnite-simpson1
D'après le leaker Blorzten, la mini-saison des Simpson se déroulera directement sur la carte actuelle du Chapitre 6. L'indice principal : l'ajout d'un nouveau plugin interne nommé « RetroNeighbor », qui serait lié à la licence de Matt Groening. Ce plugin doit être désactivé à la sortie du Chapitre 7 (mise à jour 39.00), probablement début décembre, ce qui confirme sa présence uniquement lors de la mise à jour 38.00, correspondant à la deuxième mini-saison du Chapitre 6 après celle de Star Wars en mai.

Date de début prévue

La saison 4 du chapitre 6 de Fortnite doit se terminer le 1er novembre 2025. La mini-saison Les Simpson démarrera immédiatement après cette date.

Pour le moment, aucun visuel officiel n'a encore fuité, mais il paraît presque certain que Homer Simpson fera partie des skins proposés. Les autres membres de la famille, à savoir Marge, Bart, Lisa et Maggie, sont des candidats probables, même si la présence d'autres personnages iconiques de Springfield reste à confirmer.

Réactions mitigées dans la communauté

simpson-fortnite-leak
Si cette collaboration suscite beaucoup d'enthousiasme, certains joueurs sont déçus par deux points :
  • La mini-saison ne devrait pas proposer une carte intégralement inspirée de Springfield.
  • L'absence probable d'un gros événement de transition pour conclure la saison 4.
Malgré ces réserves, l'association entre Fortnite et Les Simpson pourrait devenir l'un des crossovers les plus marquants de l'histoire du jeu.

À lire également

Fortnite : Une emote ultra rare pourrait enfin revenir après 7 ans d'absence

Fortnite : Une emote ultra rare pourrait enfin revenir après 7 ans d'absence

En parallèle, d'autres fuites annoncent deux icônes de l'horreur pour Fortnite Cauchemars version 2025, de quoi faire frissonner les joueurs. Enfin, rappelons que tous les joueurs peuvent obtenir gratuitement le skin Halo.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité
Fortnite 04 septembre 2026

Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité

Epic Games déploie Epic Parties, une nouvelle fonctionnalité de chat vocal multiplateforme permettant aux joueurs de communiquer à travers Fortnite, l'Epic Games Store et les applications mobiles. Une offensive majeure pour unifier son écosystème et concurrencer directement des géants comme Discord.
Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher
Fortnite 02 septembre 2026

Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher

Epic Games et Hot Toys annoncent une sortie inédite pour Fortnite prévue en 2027. Ce nouveau produit dérivé très haut de gamme affiche un prix de 350 euros. Une somme conséquente qui s'explique par la rareté et le niveau de détail de cette pièce.
Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)
Fortnite 30 août 2026

Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures cartes Prop Hunt de Fortnite, avec les codes pour, vous aussi, y jouer.

commentaire (0)