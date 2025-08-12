Fortnite : Une fuite dévoile de nouveaux détails sur la mini-saison Simpson

Les fuites s'accumulent autour de la future mini-saison Les Simpson dans Fortnite. On en sait désormais plus sur la carte et sur la période de lancement de cet événement très attendu.
Si la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite
vient de se lancer, les fuites voient déjà plus loin avec quelques nouvelles informations sur la saison thématique des Simpson
, qui devrait arriver à la fin de cette saison en novembre. Des détails issus d'un dataminage confirment plusieurs choses sur ce qui attend les joueurs.
Une mini-saison intégrée à l'île du chapitre 6
D'après le leaker Blorzten
, la mini-saison des Simpson se déroulera directement sur la carte actuelle du Chapitre 6. L'indice principal : l'ajout d'un nouveau plugin interne nommé « RetroNeighbor »
, qui serait lié à la licence de Matt Groening. Ce plugin doit être désactivé à la sortie du Chapitre 7 (mise à jour 39.00), probablement début décembre, ce qui confirme sa présence uniquement lors de la mise à jour 38.00, correspondant à la deuxième mini-saison du Chapitre 6 après celle de Star Wars en mai.
Date de début prévue
La saison 4 du chapitre 6 de Fortnite doit se terminer le 1er
novembre 2025. La mini-saison Les Simpson démarrera immédiatement après cette date
.
Pour le moment, aucun visuel officiel n'a encore fuité, mais il paraît presque certain que Homer Simpson
fera partie des skins proposés. Les autres membres de la famille, à savoir Marge, Bart, Lisa et Maggie,
sont des candidats probables, même si la présence d'autres personnages iconiques de Springfield reste à confirmer.
Réactions mitigées dans la communauté
Si cette collaboration suscite beaucoup d'enthousiasme, certains joueurs sont déçus par deux points :
- La mini-saison ne devrait pas proposer une carte intégralement inspirée de Springfield.
- L'absence probable d'un gros événement de transition pour conclure la saison 4.
Malgré ces réserves, l'association entre Fortnite et Les Simpson pourrait devenir l'un des crossovers les plus marquants de l'histoire du jeu
.
En parallèle, d'autres fuites annoncent deux icônes de l'horreur pour Fortnite Cauchemars version 2025
, de quoi faire frissonner les joueurs. Enfin, rappelons que tous les joueurs peuvent obtenir gratuitement le skin Halo
.
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