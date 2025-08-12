Fortnite : Une fuite dévoile de nouveaux détails sur la mini-saison Simpson

MINI-SEASON 2 SHOULD BE HAPPENING IN CH6 ISLAND 💡



A new plugin codenamed "RetroNeighbor" was added with this version



- Its set to be disabled on Ch7 release (39.00) meaning it will stay for 38.00 (CH6 MS2)



Whats interesting is that this plugin, that will be used in ms2, will… pic.twitter.com/GluM9rmYOb