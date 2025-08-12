Fortnite : Une emote ultra rare pourrait enfin revenir après 7 ans d'absence

L'emote Tidy (OKLM en français), l'une des plus rares de Fortnite, pourrait bientôt refaire surface dans la boutique, et les collectionneurs sont déjà en ébullition.
Avec des milliers de cosmétiques sortis en huit ans, Fortnite a marqué la culture vidéoludique par ses skins iconiques
(et parfois décalés) et ses emotes cultes. Mais certains objets sont devenus si rares qu'ils frôlent la légende. C'est le cas de OKLM
, une emote disparue depuis près de sept ans, et qui pourrait bientôt faire un retour surprise.
Un retour inattendu pour OKLM
D'après le leaker réputé Hypex
, Epic Games a récemment mis à jour l'emote Tidy (que nous connaissons sous le nom d'OKLM en français)
dans les fichiers du jeu. Or, la plupart du temps, lorsqu'un objet est modifié, il réapparaît dans la boutique dans les semaines qui suivent. L'emote avait brièvement refait surface par erreur le 6 décembre 2022
avant d'être retiré en urgence dans l'heure qui a suivi. Hormis cet incident, la dernière fois que l'emote OKLM a été disponible remonte au 12 décembre 2018
, en pleine saison 7 du premier chapitre.
Un objet plus rare que 99 % de la boutique
Seules deux autres emotes sont encore plus rares que celle-ci, à savoir :
- Fresh, vu pour la dernière fois le 21 novembre 2018
- Hot Marat, offert gratuitement et disparu depuis le 25 novembre 2018
Autant dire que posséder OKLM est un symbole de prestige pour tout joueur Fortnite, prouvant sa présence depuis des années.
Une petite part d'incertitude
Il reste une chance, faible mais réelle, que l'emote OKLM ne revienne pas. En 2024, Epic Games avait mis à jour le pack Kratos,
sans jamais le republier. Cependant, dans la quasi-totalité des cas, un objet modifié par le studio finit par revenir rapidement. Si l'on en croit les habitudes d'Epic, l'emote OKLM pourrait réapparaître d'ici fin août
, et probablement pour seulement quelques jours.
Pour les joueurs qui veulent compléter leur collection ou simplement flâner avec un objet culte, c'est peut-être l'une des dernières chances d'obtenir l'emote OKLM. Mieux vaut garder un œil sur la boutique dès maintenant et ne pas manquer son retour qui semble imminent.
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