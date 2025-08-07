Fortnite : Deux méchants de films d'horreur devraient arriver

Epic Games devrait mettre l'horreur à l'honneur plus tard dans l'année avec l'arrivée de deux méchants iconiques des films d'horreur qui arriveraient dans Fortnite.
Fortnite vient à peine de lancer sa nouvelle saison centrée sur une invasion d'insectes, mais les regards des joueurs se tournent déjà vers octobre. Et pour cause : selon les dernières fuites, le célèbre événement annuel Fortnite Cauchemars 2025
s'annonce exceptionnel avec l'arrivée très attendue de deux icônes de films d'horreur : Jason Voorhees
et Ghostface
. Cette révélation, bien que précoce, a déjà suscité une vive excitation au sein de la communauté du jeu d'Epic Games.
Deux légendes de l'horreur rejoignent enfin Fortnite
Depuis plusieurs années, Epic Games a multiplié les collaborations prestigieuses avec des figures emblématiques du cinéma horrifique. Après l'arrivée marquante de Michael Myers, le studio semble prêt à accueillir Jason Voorhees, la star immortelle de la saga Vendredi 13
, et Ghostface, le tueur emblématique de la saga Scream
.
Ces deux personnages avaient déjà été évoqués à de nombreuses reprises par le passé, mais c'est la première fois qu'Epic Games intègre des éléments concrets les concernant dans les fichiers du jeu.
Les premières informations sur Jason et Ghostface dans Fortnite
Selon le réputé leaker Wensoing
, Epic Games aurait introduit deux nouveaux objets dans les fichiers de Fortnite :
- Un couteau mythique appartenant à Ghostface
- Un médaillon lié à Jason Voorhees
Ces objets laissent peu de place au doute : les deux tueurs emblématiques devraient apparaître en tant que skins jouables durant l'événement Fortnitemares, le nom anglais de Fortnite Cauchemars
. Chaque skin pourrait coûter environ 1 500 V-Bucks
et serait accompagné d'accessoires thématiques spécifiques, même si leur design définitif reste encore à découvrir. D'autres cosmétiques pourraient, en revanche, être offerts.
À ce stade, le studio n'a rien annoncé officiellement, mais au fil des semaines, de nouvelles informations pourraient venir préciser le contenu exact de Fortnitemares 2025. En attendant, l'enthousiasme est déjà palpable au sein de la communauté Fortnite, impatiente de pouvoir enfin jouer avec ces légendes de l'horreur. Nous en saurons davantage au mois d'octobre.
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