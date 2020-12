OnePlus s'investit

Modalités de participation

Fonctionnement de la coupe

Victoire royale : 10 points (+3)

10 points (+3) 2e - 5e : 7 points (+2)

7 points (+2) 6e - 15e : 5 points (+2)

5 points (+2) 16e - 25e : 3 points (+3)

3 points (+3) 36e - 100e : 1 point (+1)

1 point (+1) Par élimination : 1 point

Aérosol Danse de la banane : 5 points

5 points Emote Danse du Bhangra et musique de salon Click Pow Get Down avec Raftaar : Les 25 000 meilleurs scores

Les 25 000 meilleurs scores Téléphone OnePlus 8T : Les 3 meilleurs scores de chaque région

Les 3 meilleurs scores de chaque région OnePlus Buds : Le meilleur score de chaque région

Lors d'un précédent article, nous vous avons présenté OnePlus ainsi que les différents téléphones adaptés à une utilisation gaming pour la sélection de Noël . Aujourd'hui le jeu reste le même, mais les ambitions sont différentes. À l'occasion de la sortie de leur nouveau, le constructeur vous invite à la fête avec la Coupe Danse du Bhangra. Si l'emote Danse du Bhangra était initialement réservée aux utilisateurs de OnePlus, cet événement permet à tous les joueurs équipésde participer et avoir, peut-être, la chance de gagner l'emote Danse du bhangra, la musique de salon Click Pow Get Down avec Raftaar et l'aérosol Danse de la banane.Venez vous confronter aux autres joueurs afin de tenter d'obtenir un nouveauréservé aux trois meilleurs de chaque région. Le téléphone est annoncé par OnePlus comme étant l'un des seuls à afficher. Les gagnants de chaque région auront non seulement la chance de repartir avec le téléphone, mais bien plus encore puisqu'il s'agit duqui vous attend, comprenant une paire de. Les échanges entre l'organisation et les gagnants se feront par le biais de l'adresse e-mail liée à leur compte Epic.Il va de soi que les joueurs qui souhaitent participer se doivent d'avoir un. De plus, il faut qu'ils s'assurent d'avoir activé l' authentification à deux facteurs sur leur. Depuis le jeu, il est possible de se renseigner et participer en cliquant directement sur l'onglet compétition.Comme dit plus haut, les gagnants auront l'occasion de repartir avec l'emote, l'et la, mais également un nouveau téléphone. Voici comment gagner des points pendant la coupe :Le système de score permet de rester dans la course même en faisant une mauvaise partie. De quoi garder du courage jusqu'au bout de celle-ci et tenter de remporter les différents prix. Si l'obtention du téléphone OnePlus 8T est réservée aux trois meilleurs de chaque région, voici comment obtenir les autres récompenses :