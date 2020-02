Fortnite : A2F, authentification à deux facteurs, comment l'activer ?

Epic Games propose, pour sécuriser votre compte et bénéficier de certains avantages, l'authentification à deux facteurs, aussi appelée A2F. Nous vous expliquons pourquoi et comment l'utiliser.

Comment activer l'authentification à deux facteurs dans Fortnite ?

Dans les paramètres de votre compte, cliquez sur l'onglet MOT DE PASSE ET SÉCURITÉ pour consulter vos paramètres de sécurité.

Au pied de la page, sous le titre AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS, cliquez sur ACTIVER L'AUTHENTIFICATEUR ou ACTIVER L'AUTHENTIFICATION PAR E-MAIL, selon votre préférence.

Pourquoi activer l'A2F ?

Battle Royale emote Boogie Down

Sauver le monde 50 emplacements d'arsenal 10 emplacements de sac à dos 1 lama à butin de Troll légendaire



Epic Games est très à cheval sur la sécurité des comptes des joueurs de. Pour cela, le studio américain a mis en place diverses possibilités pour sécuriser les comptes de ses utilisateurs, comprenant bien souvent une multitude de skins et des V-bucks, la monnaie virtuelle. Parmi elles, nous retrouvons l', qui demande, une fois connecté et avoir entré son mot de passe, une autre vérification, par le biais d'une adresse mail ou une application dédiée.L'opération est plutôt simple. Vous n'avez qu'à vous rendre dans les paramètres de votre compte , puis de vous rendre dans l'onglet « mot de passe et sécurité ». Dans celui-ci vous verrez, en bas de la page, la mention «». Vous n'aurez qu'à choisir la méthode qui vous convient entre une application et une adresse mail.Une fois l'mise en place, vous devrez entrer un code qui vous sera fourni pour vous connecter à votre compte. Les applications d'authentification qui peuvent être utilisées sont, par exemple, Google Authenticator, LastPass Authenticator ou encore Microsoft Authenticator.Il est recommandé d'activer l'pour plusieurs raisons. Bien évidemment, cela renforce incontestablement la sécurité de votre compte, et limite le fait de se le faire pirater et ainsi de perdre tout le contenu. De plus, si vous souhaitez profiter de certaines fonctionnalités, comme offrir un cadeau à un ami ou participer à certains tournois, il faudra obligatoirement avoir activé l'. Finalement, pour vous motiver, sachez qu'Epic Games offre les éléments suivants lorsque vous activez l'A2F.