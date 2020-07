Une nouvelle emote exclusive est disponible pour les joueurs de Fortnite, l'emote Bhangra Boogie. Nous vous expliquons comment faire pour la récupérer.

Comment avoir l'emote Bhangra Boogie dans Fortnite ?

Rendez-vous sur le site officiel de OnePlus et connectez vous.

Indiquez les numéros IMEI et PCBA de votre téléphone pour valider votre connexion.

Rendez-vous sur le site d'Epic Games pour récupérer le skin.

Rendez-vous dans votre casier en jeu pour l'équiper.

Un pas dans la bonne direction. Obtenez l'émote Fortnite Bhangra Boogie, en premier sur les smartphones OnePlus. — OnePlus France (@oneplus_fr) July 9, 2020

Les joueurs de Fortnite ont la chance de pouvoir collectionner de nombreux cosmétiques. À l'heure actuelle, plus de 12 000 sont disponibles depuis la sortie du titre, certains skins étant plus rares que d'autres. Cependant, une partie de ces cosmétiques, que ce soit des tenues, des pioches, des planeurs ou des emotes ne peuvent pas être achetés ou obtenus directement en jeu, à l'instar de l', aussi appelée. Nous vous expliquons comment l'ajouter à votre inventaire ci-dessous.Il faut savoir que, pour le moment, cette emote est réservée aux possesseurs d'un téléphone de la marque. Si tel est votre cas, sachez que vous pouvez récupérer, assez simplement, ce cosmétique exclusif, afin de vous démarquer de vos adversaires sur le champ de bataille.Pour ce faire, vous devez effectuer les actions suivantes :Comme le laisse penser le tweet de, il est possible que l'soit disponible pour les autres joueurs dans un futur plus ou moins proche, étant donné la mention « en premier sur les smartphones OnePlus ».Une hypothèse qui semble se confirmer selon les dataminers puisque plusieurs expliquent que le skin n'est pas exclusif aux possesseurs d'un OnePlus. Ces derniers peuvent juste en profiter en avant-première et surtout gratuitement, ce qui ne sera surement pas le cas lorsqu'il se rendra disponible pour toutes et tous.