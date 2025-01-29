Fortnite : Trois nouveaux super-héros Marvel et DC Comics devraient débarquer

Selon les leaks, trois nouveaux super-héros Marvel et DC Comics devraient arriver prochainement dans Fortnite.
Les joueurs de Fortnite
sont habitués à voir débarquer de nouvelles collaborations de manière très récurrente. Actuellement, ce sont Godzilla et King Kong qui sont mis en avant dans le battle royale. Mais très vite, d'une manière ou d'une autre, les joueurs pourront accueillir de nouveaux super-héros Marvel et DC Comics, selon les leaks. Des personnages que nous n'avons pas encore vus dans Fortnite
. Oui, il en existe.
Superman, Red Hulk et Falcon bientôt dans Fortnite ?
En effet, selon les informations communiquées par Shpeshal_Nick, qui est réputée par la fiabilité de ses leaks, trois nouveaux super-héros auront le droit, a minima, d'un skin dans le battle royale
. Il s'agit de Red Hulk et Falcon
, deux personnages de l'univers de Marvel, mais aussi Superman,
qui appartient lui à DC Comics. Ce dernier devrait bénéficier de plusieurs versions, et il n'est pas impossible que sa sortie arrive en parallèle du nouveau film, dont le lancement est programmé en juillet prochain.
Pour le reste, Epic Games pourrait nous les proposer lors de la nouvelle saison, ou tout simplement directement dans la boutique lorsque le studio l'aura choisi
. Nous en saurons plus d'ici peu de temps. Mais les amateurs de super-héros seront évidemment ravis.
Fortnite est actuellement en pleine saison 1 du chapitre 6 et vous pouvez retrouver tous les défis à cette adresse
. Fortnite OG, quant à lui, va accueillir la saison 2
.
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