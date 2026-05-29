Fortnite : Tim Sweeney tacle Valve mais se fait détruire pour son hypocrisie

La flambée des prix du Steam Deck OLED a fait réagir. Tim Sweeney, patron d'Epic Games, en a profité pour tacler ironiquement Gabe Newell et son train de vie. Une attaque qui a rapidement fait réagir la communauté, rappelant notamment la récente augmentation du prix des V-Bucks et les licenciements chez Epic Games.

Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, aime donner des leçons, mais oublie parfois qu'il faut être soi-même irréprochable pour juger les autres. Ce dernier a notamment critiqué Gabe Newell à la suite de l'augmentation de la dernière console de Valve, alors même qu'il est critiquable pour les agissements de sa société.

Un tacle ironique sur fond de méga-yachts

La nouvelle a fait l'effet d'une douche froide pour les amateurs de consoles portables. Valve a augmenté les tarifs de son Steam Deck OLED, faisant passer le modèle 512 Go à 779 euros et la version 1 To à 919 euros. Cette hausse spectaculaire est officiellement justifiée par l'augmentation des coûts liés à la mémoire et au stockage. Une explication qui peine à convaincre les joueurs, d'autant que les revenus générés par la plateforme Steam sont estimés à plus de dix milliards de dollars annuels.

C'est dans ce contexte tendu que Tim Sweeney, le dirigeant d'Epic Games, a décidé de jeter de l'huile sur le feu. Toujours prompt à critiquer son concurrent direct, qu'il ne semble pas porter dans son cœur, il s'est fendu d'un message cinglant sur le réseau social X.

Tout le monde est trop dur. Il y a eu une hausse significative du coût des composants que les dépenses des clients Steam vont financer, et les tendances économiques ont créé de graves perturbations dans la chaîne d'approvisionnement des pièces détachées pour les méga-yachts.

Cette pique fait directement référence à Gabe Newell, le fondateur de Valve, qui s'est offert l'année dernière un navire de luxe estimé à un demi-milliard de dollars. En soulignant le contraste entre la fortune personnelle du dirigeant et la hausse imposée aux consommateurs, Epic Games tente de s'attirer la sympathie du public. Ce n'est pas la première fois qu'il s'attaque au créateur de Valve, puisqu'il avait déjà critiqué son navire en début d'année, surement par jalousie.

L'hypocrisie pointée du doigt par les joueurs

Si la sortie de Tim Sweeney a amusé une partie de la toile, elle a également provoqué un violent retour de bâton. Les internautes n'ont pas manqué de souligner le paradoxe de la situation. En effet, Epic Games traverse une période trouble, marquée par le licenciement de plus de mille employés en mars dernier. Une restructuration massive qui passe mal auprès d'une communauté très attentive aux conditions de travail dans l'industrie vidéoludique.

Hey Tim when was the last time Valve laid off their employees? Oh yeah never? — Evan Reilly (@verymidengineer) May 28, 2026

De plus, l'éditeur de Fortnite n'est pas en reste quand il s'agit de revoir ses tarifs à la hausse. Récemment, les joueurs ont dû faire face à une augmentation significative du prix des V-Bucks, la monnaie virtuelle phare du célèbre jeu multijoueur. Epic Games avait alors invoqué des facteurs économiques mondiaux et l'inflation, une justification étrangement similaire à celle avancée par Valve pour son Steam Deck. Critiquer la politique tarifaire de son voisin tout en appliquant les mêmes méthodes chez soi a logiquement fait grincer des dents.

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Quoi qu'il en soit, la petite guerre entre les deux, qui n'est alimentée que par les paroles de Tim Sweeney, devrait continuer, tant que Steam domine les débats.