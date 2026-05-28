Steam Deck : Valve annonce une augmentation importante des prix

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 mai 2026 à 10h35
Valve a, récemment, annoncé une hausse des tarifs plutôt significative pour le Steam Deck.
Steam Deck : Valve annonce une augmentation importante des prix

Alors que les joueurs et les joueuses apprenaient, il y a peu de temps, que les tarifs de la Nintendo Switch 2 et de la PS5 ont été revus à la hausse, c'est désormais au tour de Valve de faire une annonce similaire : le Steam Deck voit son tarif augmenter.

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Le Steam Deck devient plus cher

En effet, Valve vient tout juste d'annoncer une hausse plutôt importante du prix du Steam Deck OLED. Ainsi, le Steam Deck OLED 512 Go coûte désormais 779 euros, contre 569 euros auparavant. Le modèle 1 To du Steam Deck OLED est à présent vendu à 919 euros, tandis que son tarif précédent était de 679 euros. Cela représente une augmentation plutôt significative, soit de 40 % par rapport aux prix d'origine. 

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La raison derrière cette augmentation du Steam Deck

Valve a justifié cette hausse du tarif du Steam Deck, et plus précisément de la version OLED, en déclarant ceci : 

Le produit lui-même n'a pas changé ; ces nouveaux prix reflètent le coût des composants et d'autres contraintes logistiques mondiales qui se répercutent dans l'ensemble du secteur. 

Cette augmentation du prix du Steam Deck accentue l'inquiétude des joueurs et des joueuses quant au tarif de la Steam Machine, soit la console de salon de Valve, qui pourrait donc être plutôt conséquent. Toutefois, à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus à ce sujet.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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