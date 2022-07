Fortnite S3 : Quêtes de l'été Au calme, tous les défis, astuces et récompenses

De l'EXP

Accessoire de dos Croustimascotte givrée et de nombreux styles

Musique du salon Au calme total

Les quêtes de l'été Au calme, Fortnite

Atterrir après avoir sauté du bus de combat pendant l'événement de l'été Au calme Récompense : Accessoire de dos Croustimascotte givrée Comment réussir le défi ?

Ce défi est on ne peut plus simple. Vous n'avez qu'à lancer une partie et atterrir, et la quête sera réussie, pour récupérer l'accessoire de dos Croustimascotte givrée.



Ramasser un panneau Au calme Récompense : Une pioche Comment réussir le défi ?

Vous allez devoir ramasser deux panneaux Au calme, dont l'emplacement est indiqué en jeu tout simplement en cliquant sur le défi. Rendez-vous sur la côte est, ou au sud de Shifty Shafts.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme chaque année, Epic Games propose à ses joueurs de nouveaux défis spéciaux, dans le but de célébrer l'été et le beau temps. Pour cette année 2022, nous avons le droit aux, proposant quelques petits défis, assez simples, dans le but d'obtenir des récompenses.Ces quêtes sont divisées en plusieurs parties (partenariat Au calme, marketing Au calme, Rappel de produit Au calme), avec de nouvelles quêtes chaque jour, dans le but de faire revenir les joueurs surConcernant les récompenses, voici ce qui pourra être débloqué :Afin de ne pas être perdu et tout centraliser, nous vous indiquons tous les défis ci-dessous. L'article sera mis à jour, et n'hésitez pas à nous indiquer dans l'espace commentaires si vous avez besoin d'aide pour résoudre l'une de ces quêtes.