Sonner à la porte des maisons jusqu'à ce que la sonnette casse, quête été Au calme

Sonner à la porte des maisons jusqu'à ce que la sonnette casse

Pendant un peu plus de deux semaines, les joueurs depeuvent, comme chaque année, profiter d'un événement estival, permettant de célébrer l'été. Durant celui-ci, des quêtes sont bien évidemment proposées aux joueurs, dans le but de récupérer quelques récompenses exclusives. Si certaines quêtes sont très faciles, d'autres, en revanche, demandent un peu plus de réflexion et de recherche. C'est notamment le cas du défi qui vous demande dePour valider ce défi, vous allez devoir, en les utilisant de manière répétée. Vous avez plusieurs lieux pour valider ce défi, et toutes les villes, même celles abritant des maisons, ne sont pas éligibles. En effet, vous ne pourrez vous rendre qu'au Manoir au nord de la carte, à Coney Crossroads, à la maison bleue à côté de l'Étang boueux ou à Greasy Grove. Ce dernier lieu est à privilégier, puisque nous trouvons plus d'une sonnette, contrairement aux autres. Tous les emplacements sont indiqués sur la carte ci-dessous.Sur place, vous devez vous rendre devant la porte d'une habitation. Vous trouverez à côté, très souvent à droite, une sonnette sur le mur. Vous devrez appuyer dessus (touche d'interaction par défaut), de manière abusive jusqu'à ce qu'elle casse. L'opération est à réitérer trois fois pour valider la quête spéciale et obtenir les récompenses, à savoir 15 000 XP pour votre progression saisonnière.Si vous ne souhaitez pas vous rendre à Greasy Grove, vous ne pourrez pas valider le défi en une seule fois, vous serez obligé de vous rendre dans plusieurs lieux. Notez néanmoins que vous pouvez