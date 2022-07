Terminer un tour sur le circuit de course de bateaux après le début du compte à rebours, quête été Au calme

Terminer un tour sur le circuit de course de bateaux après le début du compte à rebours

Pendant un peu plus de deux semaines, les joueurs depeuvent, comme chaque année, profiter d'un événement estival, permettant de célébrer l'été. Durant celui-ci, des quêtes sont bien évidemment proposées aux joueurs, dans le but de récupérer quelques récompenses exclusives. Si certaines quêtes sont très faciles, d'autres, en revanche, demandent un peu plus de réflexion et de recherche. C'est notamment le cas du défi qui vous demande deCe défi n'est pas très difficile, notamment parce que le lieu de course est indiqué en jeu. Si vous ne savez pas où vous rendre, allez à dans l'eau au sud de Daily Bugle, au niveau de la grande île où se trouve le pas de tir. Vous verrez une plateforme sur laquelle il y a deux bateaux et un panneau. Le lieu est indiqué sur la carte ci-dessous.L'objectif sera de. Ensuite, il est important d'attendre la fin du compte à rebours, qui commence à 15 secondes. Une fois les quinze secondes passées, et le compte à rebours terminé,(lorsque les lumières s'allument en vert). Le but est de passer dans toutes les portes dans le temps imparti, lesquelles font le tour de l'île. Vous n'aurez normalement aucun mal à valider le défi.Si la quête est trop difficile, notamment à cause des autres joueurs, nous vous conseillons d'attendre un peu avant de vous penser dessus, ou de vous rendre dans ce lieu seulement si la trajectoire du bus de combat est éloignée.Valider ce défi vous permettra de récupérer 15 000 XP de saison.