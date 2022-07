Rester 3 s en l'air en pilotant un canot motorisé, quête été Au calme

Rester 3 s en l'air en pilotant un canot motorisé

Pendant un peu plus de deux semaines, les joueurs depeuvent, comme chaque année, profiter d'un événement estival, permettant de célébrer l'été. Durant celui-ci, des quêtes sont bien évidemment proposées aux joueurs, dans le but de récupérer quelques récompenses exclusives. Si certaines quêtes sont très faciles, d'autres, en revanche, demandent un peu plus de réflexion et de recherche. C'est notamment le cas du défi qui vous demande deCe défi qui peut sembler simple en apparence pourrait donner du fil à retordre à quelques joueurs, c'est pourquoi nous vous expliquons comment le valider assez simplement. Comme vous l'aurez vu, et en toute logique, vous n'avez que deux lieux pour valider le défi vous demandant de: les eaux au nord de Tilted Towers ou la côte, à l'est.Atterrissez dans l'un de ces lieux, prenez un canot motorisé et cherchez un petit tremplin. Vous allez devoir le prendre, en utilisant le boost du canot motorisé juste avant, pour rester assez longtemps dans les airs. Il est possible que vous ne le validiez pas en une seule fois. Il suffit donc de réitérer jusqu'à ce qu'un message indique que le défi est réussi.De notre côté, nous l'avons validé assez facilement à Tilted Towers, après avoir effectué quelques essais dans les eaux à l'est du Sanctuaire peu fructueux. Toutefois, vous pouvez profiter d'être dans cette zone pour valider le défi vous demandant de terminer un tour sur le circuit de course de bateaux après le début du compte à rebours si ce n'est pas déjà fait.