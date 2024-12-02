Fortnite : Esprits, sanctuaires, idoles, bénédictions, comment fonctionnent ces nouveautés ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 décembre 2024 à 18h10
Parmi les ajouts importants de la saison 1 du chapitre 6 de Fortnite nous retrouvons les esprits et les bénédiction. Nous vous expliquons comment tout cela fonctionne.
Fortnite : Esprits, sanctuaires, idoles, bénédictions, comment fonctionnent ces nouveautés ?
Évidemment, le chapitre 6 de Fortnite réserve son lot de nouveautés aux joueurs, comprenant notamment une nouvelle carte, mais aussi de nouvelles mécaniques. C'est ainsi que nous retrouvons d'étranges bâtiments, appelés des idoles, aux quatre coins de la carte. 

Ces derniers permettent de trouver des esprits, et ensuite d'obtenir différents bonus que nous appelons bénédictions. Retour sur tout ce qu'il faut savoir au sujet des esprits, des sanctuaires/idoles et des bénédictions dans Fortnite chapitre 6.

Comment voir et avoir des esprits ?

Les esprits ne peuvent se voir qu'en interagissant une première fois avec les sanctuaires, appelés ici des idoles. Lorsque cela est fait, vous pourrez voir les esprits aux alentours qui vagabondent. Récupérez-en un pour l'amener à l'idole, ou l'utiliser pour bénéficier de ses pouvoirs. Celui-ci occupera néanmoins une place de votre inventaire.

esprits
Nous en trouvons trois différents, celui de terre (blanc), celui de terre (brun) et celui d'eau (bleu). 
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L'amener à un bâtiment idole

Si vous faites le choix de l'emmener à une idole, l'offrande vous sera utile, puisqu'en plus de récupérer du butin plutôt sympathique, vous obtiendrez une bénédiction, laquelle vous apporter un bonus passif jusqu'à la fin de la partie.

benediction
À l'heure actuelle, il existe quatre bonus passifs dans Fortnite avec les bénédictions :
  • Bénédiction du Néant → En mettant un joueur KO, vous verrez les autres adverses proches de vous
  • Bénédiction de l'Eau → Permet de récupérer des PV et du bouclier en étant dans l'eau (fonctionne aussi avec les coéquipiers)
  • Bénédiction du Vent → Vous permet de vous déplacer plus vite en équipant la pioche
  • Bénédiction du feu → Permet de recharger plus vite

Emplacement des idoles dans Fortnite

D'ailleurs, si vous ne savez pas où trouver ces idoles, nous vous proposons une petite carte avec quelques emplacements (il en existe davantage, tous ne sont pas listés).

carte-emplacement-idole-esprits
Ces derniers se voient d'assez loin, et vous pourrez les remarquer en étant encore dans les airs, après avoir sauté. Dirigez-vous vers les faisceaux lumineux, signe d'un emplacement d'idole.
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Autre moyen pour obtenir des bénédictions

Notez qu'il existe d'autres façons pour obtenir des bénédictions dans la saison 1 du chapitre 6 de Fortnite : les coffres.

En effet, vous pourrez croiser des coffres spéciaux à certains endroits, et en les ouvrant, vous obtiendrez une bénédiction.

coffres-benediction
Nous vous conseillons d'essayer d'en récupérer à chaque partie, puisque cela octroie des bonus assez intéressants en vue d'atteindre la victoire finale, et de récupérer, pour la première fois, le parapluie Top1.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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