Fortnite s'apprête à changer les règles : un nouveau mode à cinq joueurs bientôt disponible ?
Publié par Corentin Rimbert
le 05 décembre 2025 à 17h45
le 05 décembre 2025 à 17h45
Une fuite récente suggère qu'Epic Games s'apprête à bouleverser son célèbre Battle Royale. Un nouveau mode permettant de former des escouades de cinq joueurs serait en préparation, une première depuis l'ajout des trios en 2019, promettant de nouvelles dynamiques de jeu pour les fans de Fortnite.
Les joueurs de Fortnite pourraient bientôt avoir une bonne raison de réorganiser leurs équipes. Selon des fuites de plus en plus insistantes, un mode permettant de jouer en escouades de cinq serait en cours de développement chez Epic Games. Une nouveauté qui, si elle se confirme, pourrait redéfinir les stratégies et la dynamique du célèbre Battle Royale.
Leaker bien connu de la communauté, Fecoo_ a récemment partagé sur Twitter une information capitale : un mode pour cinq joueurs, baptisé Quints, serait « probablement bientôt disponible ». Cette affirmation ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur la découverte d'une ligne de code spécifique dans les fichiers du jeu, au même endroit où sont référencées les listes de jeu pour les modes solo, duos, trios et sections.
L'arrivée des Quints briserait cette convention et ouvrirait la porte à de nouvelles compositions d'équipe, de nouvelles stratégies d'attaque et de défense, et sans doute à des affrontements encore plus intenses et chaotiques sur l'île.
Pour l'heure, les informations divulguées ne précisent ni la date de sortie de ce nouveau mode, ni s'il s'agira d'un ajout permanent ou d'un événement temporaire. Epic Games pourrait choisir de le tester sur une période limitée pour évaluer la réception des joueurs avant de prendre une décision définitive.
Quoi qu'il en soit, cette fuite témoigne une fois de plus de la volonté de l'éditeur de continuer à faire évoluer son jeu phare. En multipliant les expériences et en s'adressant à des publics variés, Fortnite est devenu un véritable écosystème de jeux, et l'arrivée potentielle d'un mode à cinq joueurs prouve que le Battle Royale qui a fait son succès est loin d'avoir dit son dernier mot.
Un mode « Quints » découvert dans les fichiers du jeu
Leaker bien connu de la communauté, Fecoo_ a récemment partagé sur Twitter une information capitale : un mode pour cinq joueurs, baptisé Quints, serait « probablement bientôt disponible ». Cette affirmation ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur la découverte d'une ligne de code spécifique dans les fichiers du jeu, au même endroit où sont référencées les listes de jeu pour les modes solo, duos, trios et sections.
Cette proximité technique confère une forte crédibilité à la fuite. Le terme Quints confirme sans ambiguïté la possibilité de former une équipe de cinq coéquipiers, une configuration inédite pour le mode principal de Fortnite.
Five player squads are LIKELY coming to BR soon! 👀— Feco (@Fecooo_) December 3, 2025
Few minutes ago, Epic added a sub link code to the data of the BR playlist with "playlist_defaultquints" ID! The data of this playlist also confirm that 5 players can be in a team. pic.twitter.com/9llJXmRGl6
La plus grande évolution depuis les triosL'ajout d'escouades de cinq joueurs représenterait la plus grande évolution du Battle Royale standard depuis l'introduction du mode trios en janvier 2019. À l'époque, ce dernier avait d'abord été proposé comme un mode à durée limitée avant d'être intégré de manière permanente face à sa popularité. Depuis, bien que Fortnite ait exploré de nombreuses variations avec des modes comme Blitz, Recharge, Fortnite OG ou encore Delulu, la taille des équipes dans le mode de base est restée cantonnée à un maximum de quatre joueurs.
L'arrivée des Quints briserait cette convention et ouvrirait la porte à de nouvelles compositions d'équipe, de nouvelles stratégies d'attaque et de défense, et sans doute à des affrontements encore plus intenses et chaotiques sur l'île.
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Mode permanent ou temporaire ? Le mystère reste entier
Pour l'heure, les informations divulguées ne précisent ni la date de sortie de ce nouveau mode, ni s'il s'agira d'un ajout permanent ou d'un événement temporaire. Epic Games pourrait choisir de le tester sur une période limitée pour évaluer la réception des joueurs avant de prendre une décision définitive.
Quoi qu'il en soit, cette fuite témoigne une fois de plus de la volonté de l'éditeur de continuer à faire évoluer son jeu phare. En multipliant les expériences et en s'adressant à des publics variés, Fortnite est devenu un véritable écosystème de jeux, et l'arrivée potentielle d'un mode à cinq joueurs prouve que le Battle Royale qui a fait son succès est loin d'avoir dit son dernier mot.
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