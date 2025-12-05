Fortnite s'apprête à changer les règles : un nouveau mode à cinq joueurs bientôt disponible ?

Une fuite récente suggère qu'Epic Games s'apprête à bouleverser son célèbre Battle Royale. Un nouveau mode permettant de former des escouades de cinq joueurs serait en préparation, une première depuis l'ajout des trios en 2019, promettant de nouvelles dynamiques de jeu pour les fans de Fortnite.

Un mode « Quints » découvert dans les fichiers du jeu

Five player squads are LIKELY coming to BR soon! 👀



Few minutes ago, Epic added a sub link code to the data of the BR playlist with "playlist_defaultquints" ID! The data of this playlist also confirm that 5 players can be in a team. pic.twitter.com/9llJXmRGl6 — Feco (@Fecooo_) December 3, 2025

La plus grande évolution depuis les trios

Mode permanent ou temporaire ? Le mystère reste entier

Les joueurs de Fortnite pourraient bientôt avoir une bonne raison de réorganiser leurs équipes. Selon des fuites de plus en plus insistantes,. Une nouveauté qui, si elle se confirme, pourrait redéfinir les stratégies et la dynamique du célèbre Battle Royale.Leaker bien connu de la communauté, Fecoo_ a récemment partagé sur Twitter une information capitale :. Cette affirmation ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur la découverte d'une ligne de code spécifique dans les fichiers du jeu, au même endroit où sont référencées les listes de jeu pour les modes solo, duos, trios et sections.Cette proximité technique confère une forte crédibilité à la fuite. Le terme Quints confirme sans ambiguïté, une configuration inédite pour le mode principal de. À l'époque, ce dernier avait d'abord été proposé comme un mode à durée limitée avant d'être intégré de manière permanente face à sa popularité. Depuis, bien que Fortnite ait exploré de nombreuses variations avec des modes comme Blitz, Recharge, Fortnite OG ou encore Delulu, la taille des équipes dans le mode de base est restée cantonnée à un maximum de quatre joueurs.L'arrivée des Quints briserait cette convention et ouvrirait la porte à de nouvelles compositions d'équipe, de nouvelles stratégies d'attaque et de défense, et sans doute à des affrontements encore plus intenses et chaotiques sur l'île.Pour l'heure, les informations divulguées, ni s'il s'agira d'un ajout permanent ou d'un événement temporaire. Epic Games pourrait choisir de le tester sur une période limitée pour évaluer la réception des joueurs avant de prendre une décision définitive.Quoi qu'il en soit, cette fuite témoigne une fois de plus de la volonté de l'éditeur de continuer à faire évoluer son jeu phare. En multipliant les expériences et en s'adressant à des publics variés,, et l'arrivée potentielle d'un mode à cinq joueurs prouve que le Battle Royale qui a fait son succès est loin d'avoir dit son dernier mot.