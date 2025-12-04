Fortnite : Un skin très attendu enfin disponible, mais il coûte 180 €

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 décembre 2025 à 16h00
Un skin Fortnite très attendu, Clyde, est enfin disponible. Mêlant raton laveur et cowboy, son obtention initiale est cependant liée à l'achat d'une manette coûtant près de 170 euros. Une stratégie qui divise la communauté, entre exclusivité matérielle et attente d'une sortie plus accessible.
Fortnite : Un skin très attendu enfin disponible, mais il coûte 180 €
Epic Games continue d'inonder Fortnite de nouveaux skins, qu'il s'agisse de collaborations prestigieuses ou de créations originales. Parmi eux, le skin Clyde, un personnage hybride entre un raton laveur et un cowboy, était particulièrement attendu par la communauté. Il est désormais disponible, mais son obtention initiale est loin d'être simple et surtout, elle n'est pas gratuite.

Un skin très attendu, mais à quel prix ?

Les joueurs de Fortnite qui lorgnaient sur le skin Clyde depuis des mois peuvent enfin l'ajouter à leur casier. Cependant, la joie pourrait être de courte durée pour beaucoup en découvrant la méthode d'obtention. Pour débloquer Clyde dès maintenant, il n'est pas question de V-Bucks. Il faut en effet faire l'acquisition d'une manette Backbone Pro, un accessoire de jeu mobile dont le prix s'élève à 180 euros.

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Une somme considérable pour un simple cosmétique, même s'il est offert en bonus avec un périphérique de jeu. Cette stratégie marketing lie donc un objet virtuel très désiré à un achat matériel conséquent, une première qui risque de créer un précédent.

Comment débloquer le skin Clyde ?

La méthode principale est donc l'achat de la manette. Mais que faire si vous possédez déjà cet accessoire ? Heureusement, Epic Games et Backbone y ont pensé. Les propriétaires actuels d'une manette Backbone Pro peuvent également recevoir le skin Clyde en utilisant un code promotionnel. Une fois le code validé, une quête rapide se débloque en jeu. La terminer suffit à ajouter définitivement la tenue Clyde à votre collection.

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Il est important de noter que ce code est à usage unique par utilisateur et ne peut être ni revendu, ni échangé, ni converti en argent. Bien que ces conditions soient claires, il est fort probable que certains tentent de vendre leur code sur des marchés parallèles, une pratique risquée pour les acheteurs.

Une exclusivité temporaire ou permanente ?

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La grande question que se posent les joueurs est de savoir si Clyde finira par arriver dans la boutique d'objets classique de Fortnite. Epic Games a précisé que le skin « pourrait être disponible dans la boutique à une date ultérieure ». L'utilisation du conditionnel laisse planer le doute. Aucune fenêtre de sortie n'a été communiquée, ni même une estimation du prix en V-Bucks.

Les fans se retrouvent donc face à un dilemme : investir une somme importante dans une manette pour obtenir le skin immédiatement, ou prendre le risque d'attendre plusieurs mois, voire de ne jamais le voir arriver en boutique.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Moi (invité) Le 09/12/2025 à 06:27

C trp cher

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lolm (invité) Le 04/12/2025 à 16:25

en mode je vais acheter une manette juste pour avoir un skin... vraiment epic games a créé une facon de faire qui me degoute