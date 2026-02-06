Fortnite repousse la sortie de la saison 2 du Chapitre 7

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 février 2026 à 19h40
Les joueurs de Fortnite vont devoir revoir leur planning. Epic Games vient d'officialiser un changement de dernière minute concernant le lancement de la saison 2 du Chapitre 7. Un report de deux semaines justifié par une volonté de peaufiner une mise à jour qui s'annonce conséquente.
Fortnite repousse la sortie de la saison 2 du Chapitre 7
C'est une annonce qui risque de ne pas faire plaisir au sein de la communauté du Battle Royale. Alors que les yeux étaient rivés sur le début du mois de mars pour le renouvellement du contenu, Epic Games a pris la parole pour rectifier le tir. La transition vers la prochaine étape majeure du jeu ne se fera pas aussi tôt que prévu étant donné que la saison 2 du Chapitre 7 de Fortnite arrivera avec du retard.

Un report confirmé de quinze jours

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Initialement programmée pour le 4 mars 2026, la saison 2 du Chapitre 7 de Fortnite se fera finalement désirer jusqu'au 19 mars. C'est par le biais du compte officiel Fortnite sur X (anciennement Twitter) que la nouvelle est tombée, coupant court aux spéculations. Ce délai de plus de deux semaines prolonge de fait la saison actuelle, forçant les joueurs à patienter davantage avant de découvrir les nouveautés concoctées par les développeurs. Si les reports ne sont pas rares, celui-ci semble motivé par des raisons créatives plutôt que techniques. 
Le message de Fortnite Status, « opens the loot vault & starts cooking » fait référence à un meme et suggère qu'Epic Games ne se contente pas de corriger des bugs, mais travaille activement sur un contenu d'envergure qui nécessite plus de temps de préparation. L'utilisation de ce ton décalé pour annoncer un retard est une stratégie de communication habile, laissant entendre que l'attente en vaudra largement la peine.

Une fin de saison chargée pour compenser

Heureusement, les joueurs ne seront pas laissés à l'abandon durant cette période de prolongation. Le Chapitre 7 Saison 1, déjà riche en collaborations marquantes avec des licences comme Retour vers le Futur, Kill Bill ou encore South Park, a encore de la ressource. Pour combler ce vide de deux semaines, la feuille de route du mois de février promet d'être dense.

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Le directeur du jeu a d'ailleurs teasé une « mise à jour amusante » prévue pour février, spécifiquement conçue pour pimenter la fin de la saison actuelle. De plus, un événement spécial Saint-Valentin, riche en récompenses, vient d'être lancé.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Groute (invité) Le 11/02/2026 à 20:45

Y'a encore beaucoup de joueurs de fortnite ? J'ai l'impression que c'est un p