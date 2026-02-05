Fortnite célèbre la Saint-Valentin avec de belles récompenses gratuites

Epic Games a révélé une opération séduction pour faire plaisir aux joueurs et surtout célébrer comme il se doit la fête des amoureux dans Fortnite.
Même si nous vivons des temps assez calmes sur Fortnite
, qui a connu des périodes bien plus fastes en termes de contenu ou même d'attractivité, Epic Games continue de vouloir réunir les joueurs. La Saint-Valentin tombe donc à pic, puisque le studio a décidé d'organiser un petit événement, Amours et Légendes, dans le but d'offrir aux joueurs quelques cosmétiques et autres bonus en jeu, sans oublier le retour de certaines tenues
.
Tous les détails de l'événement Saint-Valentin Amours et Légendes dans Fortnite
Cet événement, loin d'être massif, n'apportera pas moult activités en jeu. Amours et Légendes a pour objectif principal de motiver les joueurs à lancer Fortnite au moins une fois par jour
et, tant qu'à faire, à lancer une partie pour obtenir toutes les récompenses gratuites.
Pour faire simple, dès maintenant et jusqu'à la fin de l'événement (19 février), il suffit de se connecter dix jours différents, mais pas forcément à la suite, pour obtenir toutes les récompenses de connexion, lesquelles sont des gains de niveau et un écran de chargement.
- Jour 1 → Un niveau de saison
- Jour 2 → Un niveau de saison
- Jour 3 → Un niveau de saison
- Jour 4 → Un niveau de saison
- Jour 5 → Un niveau de saison
- Jour 6 → Un niveau de saison
- Jour 7 → Un niveau de saison
- Jour 8 → Un niveau de saison
- Jour 9 → Un niveau de saison
- Jour 10 → L'écran de chargement Sous les flèches de Chou-pidon
Vous l'aurez compris, vous avez la possibilité de ne pas jouer à Fortnite tous les jours
, mais de quand même obtenir toutes les récompenses. Epic Games s'est montré assez souple.
Qui dit Saint-Valentin dit couple, étant donné que le studio encourage les parties en duo, en trio ou en section dans les modes Battle Royale, Zéro construction, Recharge, OG ou Blitz, avec l'objectif de récupérer en jeu des bonbons en cœur. Faites le avant le 23 février pour déverrouiller l'accessoire de dos 'Tit cœur
.
Sur la carte, vous retrouverez aussi du butin de la Saint-Valentin tel que le fusil d'assaut à verrouillage ou la grenade à brume de flobaie.
Des skins de retour
Epic Games n'oublie pas son public friand de cosmétiques, étant donné que dès le 7 février, la boutique de Fortnite accueillera de nouvelles tenues pour les HUNTR/X inspirées par les costumes de la chanson Golden, tandis que Jinu aura le droit à un style alternatif démoniaque.
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