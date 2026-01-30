Une mise à jour massive arrive en février pour transformer Fortnite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 janvier 2026 à 16h05
Ted Timmins, directeur du design de Fortnite, répond aux attentes de la communauté. Entre l'aveu d'un pari risqué pour le Chapitre 7 et l'annonce d'une équipe dédiée à la stabilité, Epic Games promet de pimenter le jeu dès février avant une saison 2 très attendue en mars.
Une mise à jour massive arrive en février pour transformer Fortnite
La communication est un art délicat, surtout lorsque l'on gère l'un des jeux les plus populaires de la planète. Récemment, la communauté de Fortnite a exprimé un certain désir de nouveauté, trouvant parfois que le Chapitre 7 manquait un peu de piquant. C'est dans ce contexte que Ted Timmins, le directeur du design du Battle Royale, a pris la parole pour rassurer les joueurs et tracer la feuille de route des semaines à venir. Réagissant directement à une vidéo du créateur de contenu SypherPK, Ted Timmins a reconnu que l'approche actuelle était un choix délibéré, mais non sans conséquences.

Un pari risqué et des nouveautés pour février

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Le lancement du Chapitre 7 a marqué une volonté de revenir à une expérience plus épurée, un « retour aux sources » qui a séduit une partie des vétérans mais laissé d'autres joueurs sur leur faim. Ted Timmins a admis que cette stratégie comportait un risque inhérent, celui de donner l'impression d'un manque de contenu frais. Cependant, le calme semble précéder la tempête. Le directeur a teasé une mise à jour qualifiée d'amusante pour le mois de février, destinée à « pimenter » la saison actuelle.

Si nous ne savons pas de quoi il parle exactement, si ce n'est un potentiel retour des kits d'auto-réanimation et des grenades onde de choc) nul doute qu'Epic Games souhaite redonner du dynamisme au gameplay avant le lancement officiel de la saison 2 du Chapitre 7, qui arrivera en mars. 
Au-delà du contenu ludique, Epic Games semble vouloir s'attaquer à un problème de fond, la stabilité et la qualité de vie sur le jeu. Ted Timmins a révélé la création d'une nouvelle entité au sein du studio, baptisée « multi-discipline live-ops strike team ». Derrière ce nom complexe se cache une équipe d'intervention dédiée exclusivement à l'amélioration de l'expérience utilisateur et aux mises à jour de qualité de vie.

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Cette force de frappe n'est pas temporaire. Elle constitue un ajout permanent à l'effectif de développement, ce qui prouve qu'Epic Games prend très au sérieux les retours sur les bugs ou les déséquilibres qui peuvent frustrer les joueurs. C'est une réponse structurelle aux critiques récurrentes sur le suivi technique du jeu au fil des saisons.

Epic Games ne devrait pas tarder à teaser cette mystérieuse mise à jour, puisque le studio a l'habitude de communiquer de la sorte avec sa communauté. Réponse d'ici quelques semaines.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Backy dream (invité) Le 28/02/2026 à 03:23

Plus de couronne dans blitz ! Ca enlève tout le suspence et l interet du jeu .

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La renardeblanche (invité) Le 31/01/2026 à 14:32

Bonjour evacuer les cronus et autre injouable avec tous ses cheater merci