Une mise à jour massive arrive en février pour transformer Fortnite

Ted Timmins, directeur du design de Fortnite, répond aux attentes de la communauté. Entre l'aveu d'un pari risqué pour le Chapitre 7 et l'annonce d'une équipe dédiée à la stabilité, Epic Games promet de pimenter le jeu dès février avant une saison 2 très attendue en mars.

Un pari risqué et des nouveautés pour février

Hey folks!



So, we need to talk 🙂 Seeing some of the responses from @SypherPK's video (thank you for sharing your constructive feedback!), thought I'd jump in to join the conversation.



Totally hear the comments that the community is eager for new content. There was always a… — Ted Timmins (@JustTeddii) January 30, 2026

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La communication est un art délicat, surtout lorsque l'on gère l'un des jeux les plus populaires de la planète. Récemment,, trouvant parfois que le Chapitre 7 manquait un peu de piquant. C'est dans ce contexte que Ted Timmins, le directeur du design du Battle Royale, a pris la parole pour rassurer les joueurs et tracer la feuille de route des semaines à venir. Réagissant directement à une vidéo du créateur de contenu SypherPK, Ted Timmins a reconnu que l'approche actuelle était un choix délibéré, mais non sans conséquences.Le lancement du Chapitre 7 a marqué une volonté de revenir à une expérience plus épurée, un « retour aux sources » qui a séduit une partie des vétérans mais laissé d'autres joueurs sur leur faim. Ted Timmins a admis que cette stratégie comportait un risque inhérent, celui de donner l'impression d'un manque de contenu frais. Cependant, le calme semble précéder la tempête., destinée à « pimenter » la saison actuelle.Si nous ne savons pas de quoi il parle exactement, si ce n'est un potentiel retour des kits d'auto-réanimation et des grenades onde de choc) nul doute qu'Epic Games souhaite redonner du dynamisme au gameplay avant le lancement officiel de la saison 2 du Chapitre 7, qui arrivera en mars.Au-delà du contenu ludique,. Ted Timmins a révélé la création d'une nouvelle entité au sein du studio, baptisée « multi-discipline live-ops strike team ». Derrière ce nom complexe se cache une équipe d'intervention dédiée exclusivement à l'amélioration de l'expérience utilisateur et aux mises à jour de qualité de vie.Cette force de frappe n'est pas temporaire. Elle constitue un ajout permanent à l'effectif de développement,. C'est une réponse structurelle aux critiques récurrentes sur le suivi technique du jeu au fil des saisons.Epic Games ne devrait pas tarder à teaser cette mystérieuse mise à jour, puisque le studio a l'habitude de communiquer de la sorte avec sa communauté. Réponse d'ici quelques semaines.