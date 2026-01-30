Une mise à jour massive arrive en février pour transformer Fortnite

Ted Timmins, directeur du design de Fortnite, répond aux attentes de la communauté. Entre l'aveu d'un pari risqué pour le Chapitre 7 et l'annonce d'une équipe dédiée à la stabilité, Epic Games promet de pimenter le jeu dès février avant une saison 2 très attendue en mars.
La communication est un art délicat, surtout lorsque l'on gère l'un des jeux les plus populaires de la planète. Récemment, la communauté de Fortnite a exprimé un certain désir de nouveauté
, trouvant parfois que le Chapitre 7 manquait un peu de piquant. C'est dans ce contexte que Ted Timmins, le directeur du design du Battle Royale, a pris la parole pour rassurer les joueurs et tracer la feuille de route des semaines à venir. Réagissant directement à une vidéo du créateur de contenu SypherPK, Ted Timmins a reconnu que l'approche actuelle était un choix délibéré, mais non sans conséquences.
Un pari risqué et des nouveautés pour février
Le lancement du Chapitre 7 a marqué une volonté de revenir à une expérience plus épurée, un « retour aux sources
» qui a séduit une partie des vétérans mais laissé d'autres joueurs sur leur faim. Ted Timmins a admis que cette stratégie comportait un risque inhérent, celui de donner l'impression d'un manque de contenu frais. Cependant, le calme semble précéder la tempête. Le directeur a teasé une mise à jour qualifiée d'amusante pour le mois de février
, destinée à « pimenter
» la saison actuelle.
Si nous ne savons pas de quoi il parle exactement, si ce n'est un potentiel retour des kits d'auto-réanimation et des grenades onde de choc) nul doute qu'Epic Games souhaite redonner du dynamisme au gameplay avant le lancement officiel de la saison 2 du Chapitre 7, qui arrivera en mars.
Au-delà du contenu ludique, Epic Games semble vouloir s'attaquer à un problème de fond, la stabilité et la qualité de vie sur le jeu
. Ted Timmins a révélé la création d'une nouvelle entité au sein du studio, baptisée « multi-discipline live-ops strike team ». Derrière ce nom complexe se cache une équipe d'intervention dédiée exclusivement à l'amélioration de l'expérience utilisateur et aux mises à jour de qualité de vie.
Cette force de frappe n'est pas temporaire. Elle constitue un ajout permanent à l'effectif de développement, ce qui prouve qu'Epic Games prend très au sérieux les retours sur les bugs ou les déséquilibres qui peuvent frustrer les joueurs
. C'est une réponse structurelle aux critiques récurrentes sur le suivi technique du jeu au fil des saisons.
Epic Games ne devrait pas tarder à teaser cette mystérieuse mise à jour, puisque le studio a l'habitude de communiquer de la sorte avec sa communauté. Réponse d'ici quelques semaines.
commentaires (2)
Plus de couronne dans blitz ! Ca enlève tout le suspence et l interet du jeu .
Bonjour evacuer les cronus et autre injouable avec tous ses cheater merci