Le jeton Fortnite qui offre la boutique s'est retrouvé à 9 000 dollars sur eBay, Epic Games applique des sanctions

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 novembre 2026 à 12h01
La chasse au Jeton Pirate fait rage dans Fortnite. Alors que cet objet rare permet de débloquer presque toute la boutique, un joueur a tenté de revendre son compte pour 9 000 dollars sur eBay. Epic Games est rapidement intervenu pour stopper cette transaction illégale.
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Le jeton Fortnite qui offre la boutique s'est retrouvé à 9 000 dollars sur eBay, Epic Games applique des sanctions

L'engouement autour de la nouvelle saison de Fortnite bat son plein. Avec l'arrivée de l'événement sur le thème de la piraterie et de One Piece, les joueurs se sont lancés dans une véritable chasse au trésor pour dénicher le très convoité Jeton Pirate. Cet objet virtuel, extrêmement rare, offre un avantage colossal puisqu'il permet de débloquer la quasi-totalité des objets de la boutique pendant deux semaines, et de les conserver définitivement. Face à une telle opportunité, la communauté fouille chaque recoin de l'île. Mais là où la majorité des fans voient une occasion de garnir leur inventaire sans dépenser de V-bucks, un joueur y a vu une opportunité financière bien réelle, n'hésitant pas à proposer son compte à un prix exorbitant sur le marché gris.

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Une vente aux enchères qui tourne court

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Le vendeur, connu sous le pseudonyme nich-12290 sur eBay, a mis en ligne son compte Fortnite contenant le fameux Jeton Pirate. L'option « achat immédiat » était fixée à 9 000 dollars, avec des enchères débutant à 1 500 dollars. Sachant que le jeton est intransférable, l'acheteur potentiel devait acquérir l'intégralité du compte, qui comprenait également 144 skins. Cependant, la transaction n'a pas fait long feu.

Epic Games a rapidement pris les choses en main. Dans une déclaration officielle sur les réseaux sociaux le studio a confirmé la suppression de l'annonce sur eBay. Le développeur ne plaisante pas avec ses conditions d'utilisation.

La vente et l'achat de comptes sont considérés comme une arnaque. Chaque joueur doit avoir une chance égale de trouver un Jeton Pirate.

Le Jeton Pirate vaut-il vraiment ce prix délirant ?

Même sans l'intervention d'Epic Games, il est légitime de se demander si un tel investissement a du sens. Débourser 9 000 dollars pour un Jeton Pirate semble totalement disproportionné. En faisant un calcul rapide, l'achat de l'intégralité de la boutique Fortnite à un instant T coûte environ 1 000 dollars. Bien que la boutique se renouvelle quotidiennement, les changements sont rarement totaux. Les skins phares de l'événement One Piece, par exemple, restent disponibles plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

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Il est donc mathématiquement impossible de rentabiliser un achat à 9 000 dollars sur une période de deux semaines. De plus, les joueurs prêts à investir de telles sommes possèdent généralement déjà une grande partie des objets cosmétiques proposés. Acheter un compte tiers signifie également renoncer à son propre pseudonyme et à sa progression personnelle, un sacrifice difficile à justifier pour la plupart des passionnés.

La position ferme de l'éditeur

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L'intervention rapide d'Epic Games rappelle à quel point le studio surveille l'économie parallèle qui gravite autour de son jeu phare. Le message envoyé à la communauté est clair, les objets rares doivent être obtenus par le jeu et la persévérance, et non par le portefeuille. La chasse au trésor continue donc sur l'île, mais elle devra se faire dans les règles de l'art. Les joueurs sont prévenus, toute tentative de monétisation de ces objets virtuels se soldera par une sanction immédiate et la suppression des annonces, et le studio pourrait même aller plus loin en banissant le compte.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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