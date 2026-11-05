Fortnite modifie encore son abonnement, qui ne fera pas que des heureux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 novembre 2026 à 16h13
À partir du 5 décembre, Epic Games révise en profondeur le Club Fortnite. Si le prix reste inchangé, les abonnés profiteront de plus de V-bucks et de bonus d'expérience. En contrepartie, les tenues exclusives disparaissent définitivement et le très apprécié Passe OG tire sa révérence.
Ajouter aux sources préférées
Fortnite modifie encore son abonnement, qui ne fera pas que des heureux

L'économie virtuelle de Fortnite repose en grande partie sur des microtransactions et des abonnements soigneusement pensés pour fidéliser les joueurs. Au cœur de ce système, le Club Fortnite s'est imposé comme une offre incontournable. Pour un tarif mensuel fixe, ce service permettait jusqu'à présent de débloquer le Passe de combat, divers laissez-passer thématiques et une allocation de V-bucks, sans oublier des tenues exclusives. Cependant, Epic Games vient d'annoncer une refonte majeure de cette formule, prévue pour le 5 décembre prochain. Ces modifications apportent des améliorations notables, mais s'accompagnent également de suppressions qui risquent de diviser la communauté.

À lire également

Fortnite : Tout savoir sur le jeton de la boutique pirate et comment l'obtenir
Fortnite02 novembre 2026

Fortnite : Tout savoir sur le jeton de la boutique pirate et comment l'obtenir

Avis aux pirates en herbe ! Un jeton d'une rareté extrême fait actuellement fureur dans Fortnite. Découvrez le fonctionnement de cet objet légendaire qui permet de débloq…

Une fidélité récompensée par une pluie de V-bucks

La première bonne nouvelle concerne le portefeuille des joueurs. Le tarif mensuel du Club Fortnite reste figé à 11,99 euros, et l'accès aux différents sésames comme le Passe de combat, le Passe Musique, le Passe LEGO et le Rocket Pass Premium est maintenu. La véritable révolution se situe au niveau de l'allocation mensuelle de monnaie virtuelle.

Fini le plafond strict de 800 V-bucks par mois. Dès le mois de décembre, la récompense de base passera à 1 000 V-bucks par cycle de facturation. Mieux encore, Epic Games introduit un système de paliers récompensant la longévité de l'abonnement. Les joueurs fidèles verront leur cagnotte augmenter progressivement. Entre trois et cinq mois d'abonnement continu, le gain grimpe à 1 200 V-bucks. De six à onze mois, il atteint 1 400 V-bucks. Enfin, les abonnés cumulant plus d'un an d'ancienneté recevront la somme généreuse de 1 600 V-bucks mensuels.

Fortnite modifie encore son abonnement, qui ne fera pas que des heureux
Les nouvelles récompenses en V-bucks, à partir du 5 décembre.

 

Un coup de pouce pour l'expérience globale

En complément de cet enrichissement financier, les membres du Club bénéficieront d'un bonus fixe de 20 % sur toute l'expérience gagnée en jeu. Cette mécanique favorise également la coopération, puisqu'un bonus de 10 % sera accordé aux coéquipiers présents dans votre section, même s'ils ne sont pas eux-mêmes abonnés.

Bien que ces avantages ne soient pas cumulables entre plusieurs membres du Club au sein d'une même équipe, ils représentent un atout indéniable pour progresser plus rapidement dans les niveaux.

La fin d'une ère pour les cosmétiques exclusifs

club-fortnite-aout2022

Malheureusement, ces ajouts séduisants cachent des retraits significatifs. Le changement le plus marquant est l'abandon définitif des tenues exclusives du Club Fortnite. Le pack distribué en décembre sera le tout dernier de l'histoire du jeu. Pour compenser cette perte, les développeurs ont précisé que les joueurs recevront automatiquement tous les styles de fidélité manquants pour les tenues qu'ils possèdent déjà.

L'autre coup dur concerne la disparition du Passe OG. Celui-ci s'achèvera le 5 décembre, marquant la fin de la distribution de nombreux cosmétiques nostalgiques. Le retour à cette époque bénie des joueurs ne se fera pas de sitôt, puisqu'il faudra attendre fin 2027 pour le retour de Fortnite OG, d'après le site officiel.

En définitive, cette refonte du Club Fortnite transforme l'abonnement en un investissement purement économique et utilitaire, délaissant l'aspect collection qui faisait son charme initial. Ce qui ne devrait pas plaire à tous les joueurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire par l'intermédiaire des commentaires si vous êtes abonnés au Club Fortnite, et si cette nouvelle version vous plaît.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Le jeton Fortnite qui offre la boutique s'est retrouvé à 9 000 dollars sur eBay, Epic Games applique des sanctions
Fortnite 05 novembre 2026

Le jeton Fortnite qui offre la boutique s'est retrouvé à 9 000 dollars sur eBay, Epic Games applique des sanctions

La chasse au Jeton Pirate fait rage dans Fortnite. Alors que cet objet rare permet de débloquer presque toute la boutique, un joueur a tenté de revendre son compte pour 9 000 dollars sur eBay. Epic Games est rapidement intervenu pour stopper cette transaction illégale.
Et si Fortnite accueillait une mécanique très populaire de Call of Duty et d'Apex Legends ?
Fortnite 04 novembre 2026

Et si Fortnite accueillait une mécanique très populaire de Call of Duty et d'Apex Legends ?

Les joueurs de Fortnite pourraient bientôt achever leurs adversaires avec panache. Selon de récentes fuites, Epic Games préparerait des animations d'exécution similaires à celles de Call of Duty. Une nouveauté qui promet de dynamiser les fins de combat et d'enrichir considérablement l'expérience de jeu.
Fortnite : Quand se termine la saison Chasse aux trésors One Piece du chapitre 7 ?
Fortnite 03 novembre 2026

Fortnite : Quand se termine la saison Chasse aux trésors One Piece du chapitre 7 ?

La date de fin de la saison 5, Chasse aux trésors du chapitre 7 de Fortnite est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.
Fortnite : Le parapluie Top 1 saison Chasse aux trésors chapitre 7
Fortnite 03 novembre 2026

Fortnite : Le parapluie Top 1 saison Chasse aux trésors chapitre 7

Découvrez le parapluie offert à tous les joueurs de Fortnite, après avoir effectué leur premier Top 1 de la saison Chasse aux trésors du chapitre 7.
Fortnite offre des skins gratuits en illimité pendant deux semaines, mais il faut être très, très chanceux
Fortnite 02 novembre 2026

Fortnite offre des skins gratuits en illimité pendant deux semaines, mais il faut être très, très chanceux

Face à l'arrivée imminente de GTA 6, Fortnite déploie l'artillerie lourde. La nouvelle saison introduit un ticket d'or rarissime permettant de vider la boutique du jeu gratuitement pendant 14 jours. Une stratégie redoutable d'Epic Games qui pousse déjà les joueurs à fouiller chaque coffre sans relâche.
Fortnite : Tout savoir sur le jeton de la boutique pirate et comment l'obtenir
Fortnite 02 novembre 2026

Fortnite : Tout savoir sur le jeton de la boutique pirate et comment l'obtenir

Avis aux pirates en herbe ! Un jeton d'une rareté extrême fait actuellement fureur dans Fortnite. Découvrez le fonctionnement de cet objet légendaire qui permet de débloquer gratuitement le contenu de la boutique d'objets.

commentaire (0)