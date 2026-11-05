Fortnite modifie encore son abonnement, qui ne fera pas que des heureux

À partir du 5 décembre, Epic Games révise en profondeur le Club Fortnite. Si le prix reste inchangé, les abonnés profiteront de plus de V-bucks et de bonus d'expérience. En contrepartie, les tenues exclusives disparaissent définitivement et le très apprécié Passe OG tire sa révérence.

L'économie virtuelle de Fortnite repose en grande partie sur des microtransactions et des abonnements soigneusement pensés pour fidéliser les joueurs. Au cœur de ce système, le Club Fortnite s'est imposé comme une offre incontournable. Pour un tarif mensuel fixe, ce service permettait jusqu'à présent de débloquer le Passe de combat, divers laissez-passer thématiques et une allocation de V-bucks, sans oublier des tenues exclusives. Cependant, Epic Games vient d'annoncer une refonte majeure de cette formule, prévue pour le 5 décembre prochain. Ces modifications apportent des améliorations notables, mais s'accompagnent également de suppressions qui risquent de diviser la communauté.

Une fidélité récompensée par une pluie de V-bucks

La première bonne nouvelle concerne le portefeuille des joueurs. Le tarif mensuel du Club Fortnite reste figé à 11,99 euros, et l'accès aux différents sésames comme le Passe de combat, le Passe Musique, le Passe LEGO et le Rocket Pass Premium est maintenu. La véritable révolution se situe au niveau de l'allocation mensuelle de monnaie virtuelle.

Fini le plafond strict de 800 V-bucks par mois. Dès le mois de décembre, la récompense de base passera à 1 000 V-bucks par cycle de facturation. Mieux encore, Epic Games introduit un système de paliers récompensant la longévité de l'abonnement. Les joueurs fidèles verront leur cagnotte augmenter progressivement. Entre trois et cinq mois d'abonnement continu, le gain grimpe à 1 200 V-bucks. De six à onze mois, il atteint 1 400 V-bucks. Enfin, les abonnés cumulant plus d'un an d'ancienneté recevront la somme généreuse de 1 600 V-bucks mensuels.

Les nouvelles récompenses en V-bucks, à partir du 5 décembre.

Un coup de pouce pour l'expérience globale

En complément de cet enrichissement financier, les membres du Club bénéficieront d'un bonus fixe de 20 % sur toute l'expérience gagnée en jeu. Cette mécanique favorise également la coopération, puisqu'un bonus de 10 % sera accordé aux coéquipiers présents dans votre section, même s'ils ne sont pas eux-mêmes abonnés.

Bien que ces avantages ne soient pas cumulables entre plusieurs membres du Club au sein d'une même équipe, ils représentent un atout indéniable pour progresser plus rapidement dans les niveaux.

La fin d'une ère pour les cosmétiques exclusifs

Malheureusement, ces ajouts séduisants cachent des retraits significatifs. Le changement le plus marquant est l'abandon définitif des tenues exclusives du Club Fortnite. Le pack distribué en décembre sera le tout dernier de l'histoire du jeu. Pour compenser cette perte, les développeurs ont précisé que les joueurs recevront automatiquement tous les styles de fidélité manquants pour les tenues qu'ils possèdent déjà.

L'autre coup dur concerne la disparition du Passe OG. Celui-ci s'achèvera le 5 décembre, marquant la fin de la distribution de nombreux cosmétiques nostalgiques. Le retour à cette époque bénie des joueurs ne se fera pas de sitôt, puisqu'il faudra attendre fin 2027 pour le retour de Fortnite OG, d'après le site officiel.

En définitive, cette refonte du Club Fortnite transforme l'abonnement en un investissement purement économique et utilitaire, délaissant l'aspect collection qui faisait son charme initial. Ce qui ne devrait pas plaire à tous les joueurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire par l'intermédiaire des commentaires si vous êtes abonnés au Club Fortnite, et si cette nouvelle version vous plaît.