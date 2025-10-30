Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison des Simpson chapitre 6 ?

La dernière saison du chapitre 6 de Fortnite est sur le point de commencer. Mais quand et à quelle heure sera lancée la saison spéciale des Simpson du chapitre 6 ?
Le chapitre 6 de Fortnite va continuer à avancer, et même se conclure avec une cinquième saison,
marquée par l'arrivée des Simpson, avec une saison thématique spéciale. Quoi qu'il en soit,
cette est toute proche, et avec sa sortie imminente, certains se demandent à quelle heure va être lancée la saison des Simpson de Fortnite
.
Quand commence la saison des Simpson de Fortnite ?
Comme vous devez le savoir, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernant la nouvelle saison
et sa sortie en temps normal. Pour cette transition entre la saison 4 et celle des Simpson, les choses sont assez normales avec un retour à l'événement de clôture, avant de lancer la suivante. Nous aurons donc l'événement spécial des Simpson avant que la saison thématique ne commence.
De fait, le rendez-vous est donné dès le samedi 1er novembre 2025, en fin de journée
. Cette date est connue depuis le lancement de la saison 4, étant donné qu'Epic Games indique toujours la durée de ses saisons, bien que des modifications ont eu lieu puisque nous aurions normalement dû l'accueillir plus tôt dans la matinée.
À quelle heure commence la saison Simpson du chapitre 6 ?
Concernant l'heure de sortie de la saison des Simpson de Fortnite
, Epic Games n'a pas encore communiqué officiellement, mais il est facile de faire des suppositions, tant le studio fonctionne toujours de la même manière.
En sachant que l'événement débute à 16 heures, la nouvelle saison devrait arriver dans la foulée, après quelques heures. La saison des Simpson devrait donc être jouable en début de soirée, aux alentours de 20 heures, si tout se passe bien.
De fait, la maintenance des serveurs
va débuter dans la foulée, ce 1er
novembre, et il ne sera plus possible de lancer une partie quelques minutes avant et durant toute la durée de la maintenance. Naturellement, Epic Games communiquera plus amplement le moment venu.
Notez que l'article sera mis à jour (sur la date et l'heure) si Epic Games partage des informations plus précises
.
Côté nouveautés, nous aurons le droit à une nouvelle carte basée sur Springfield, la fameuse ville des Simpson, des skins à l'effigie des personnes les plus connus, ou encore d'autres références. Un passe de combat dédié sera lancé, avec de belles récompenses. Une nouveauté phare, les mascottes, seront aussi intégrées
.
commentaires (2)
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