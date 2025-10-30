Fortnite officialise les compagnons avec les mascottes, de nouveaux cosmétiques

Comme attendu, les mascottes débarquent dans Fortnite. Il s'agit de nouveaux cosmétiques qui accompagneront les joueur sur le champ de bataille.
Après de nombreux mois de rumeurs, qui avançaient que Epic Games travaillait sur un système d'animal de compagnie, pour que le joueur ait toujours un compagnon sur le champ de bataille, la nouvelle est confirmée
. Par un simple tweet, nous apprenons que ce système se nomme mascotte, et qu'il arrive très, très vite dans Fortnite
.
Les mascottes arrivent dans Fortnite
Ces animaux de compagnies, que peuvent être personnalisables, vous accompagneront sur le champ de bataille en Battle Royale
, mais aussi dans LEGO Fortnite et les expériences Créatives. Outre le fait d'avoir un familier qui vous suive, vous pourrez profiter de leur réaction lors de certains événements, et parfois ces animaux réagiront à votre emote.
Quelle date de sortie pour les mascottes ?
Les mascottes arrivent avec la nouvelle saison de Fortnite
, c'est-à-dire dès ce 1er
novembre. Il sera possible d'obtenir la toute première mascotte par le biais du Passe de combat, à savoir Bananou, mais d'autres rejoindront la boutique dès le 7 novembre, notamment Nonoss, Argos et P'tit Raptor. Un chat arrivera plus tard, mais aucune date n'a été communiquée.
Au-delà de l'accompagnement, les mascottes sont dotées d'un système de progression
grâce aux points de mascotte (PM), qui permettent de débloquer des objets cosmétiques dans le but de les personnaliser. Mais attention, une fois qu'un objet est appliqué, cela est définitif. Il ne sera plus possible de l'enlever par la suite.
Epic Games partagera de plus amples informations sur cette nouvelle fonctionnalité qui devrait faire plaisir ce 1er novembre, lorsque la nouvelle saison sera disponible. D'ailleurs, si jamais vous avez manqué l'opération, sachez que celle-ci sera thématique et mettra en avant l'univers des Simpson
. Pendant un mois environ, il sera possible de découvrir une carte dédiée, très probablement Springfield, mais aussi de débloquer des skins uniques et d'en acheter via la boutique.
Concernant les mascottes
, leur prix n'a pas encore été abordé. Mais la première s'obtiendra gratuitement, si vous avez acheté le Passe de combat.
commentaires (2)
trop mignon
J'espère qu'il y aura un chat et qu'il fera miaou