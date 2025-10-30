Fortnite : Événement des Simpson, heure, date et informations

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2025 à 19h05
Retrouvez toutes les informations relatives à l'événement des Simpson dans Fortnite, qui arrive pour conclure la saison actuelle et démarrer la nouvelle. Heure, date et contenu, nous faisons le point avec vous.
Fortnite : Événement des Simpson, heure, date et informations
Les transitions entre les différentes saisons de Fortnite ont parfois été marquées par des événements mémorables, impliquant, de temps en temps, les joueurs, que ce soit en tant que spectateurs sur le champ de bataille, ou parfois acteurs, en contrôlant des robots, par exemple. Et alors que la saison 4 du chapitre 6 se termine, une saison spéciale des Simpson va débarquer, avec un événement de taille pour l'introduire, ce 1er novembre 2025.

Pour ne rien manquer de ce rendez-vous qui changera Fortnite, voici tout ce que vous devez savoir sur l'événement des Simpson dans Fortnite du 1er novembre 2025.

Fortnite événement des Simpson, c'est quoi ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite explication. Comme toujours, la dernière saison du chapitre en cours sera spéciale. Cette fois pas de retour en arrière avec Fortnite OG, mais une saison thématique, placée sous le signe des Simpson. Et évidemment, pour l'introduire, Epic Games a décidé de passer par la case événement, pour réunir un maximum de joueurs et faire monter la température. 

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Nous laisserons naturellement le lore de côté, puisque les développeurs l'ont abandonné depuis belle lurette. Mais cela introduira l'univers des Simpson tout en donnant un aperçu de ce qui attend les joueurs pour le mois qui arrive.

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Quelle date pour l'événement Simpson dans Fortnite ?

La fin de la saison est prévue pour ce samedi 1er novembre, et l'événement aura lieu je jour même. Tout se passera donc ce 1er novembre, avec l'événement organisé et la nouvelle saison dans la foulée. L'attente ne sera donc pas très longue pour tous les amateurs de cette série mondialement connue.

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À quelle heure aura lieu l'événement Simpson dans Fortnite ?

L'information la plus importante, évidemment, pour ne rien louper. L'événement Simpson dans Fortnite sera lancé à 16 h (heure française) le samedi 1er novembre 2025. Pour éviter tout problème, il est conseillé de rejoindre l'expérience une trentaine de minutes avant, soit vers 15h30. Vous devriez découvrir le mode en avant sur le jeu pour y accéder assez facilement. 
Si vous souhaitez y participer avec vos amis, cela devrait être possible, mais Epic Games ne l'a pas encore confirmé. En revanche, un teaser a été publié. 

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Rendez-vous le samedi 1er novembre 2025, dès 16h donc, voire avant pour ne pas avoir de mauvaise surprise, afin de découvrir l'événement Simpson sur Fortnite. Nous devrions ensuite découvrir la nouvelle saison dans la foulée.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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