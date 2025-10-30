Fortnite : Événement des Simpson, heure, date et informations

Retrouvez toutes les informations relatives à l'événement des Simpson dans Fortnite, qui arrive pour conclure la saison actuelle et démarrer la nouvelle. Heure, date et contenu, nous faisons le point avec vous.

Fortnite événement des Simpson, c'est quoi ?

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Quelle date pour l'événement Simpson dans Fortnite ?

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À quelle heure aura lieu l'événement Simpson dans Fortnite ?

Kang and Kodos have arrived in Fortnite with a message for all of you humans, be sure to tune in-game on Nov 1 at 11AM ET. pic.twitter.com/vC5zcSfgmA — Fortnite (@Fortnite) October 27, 2025

Les transitions entre les différentes saisons deont parfois été marquées par des événements mémorables, impliquant, de temps en temps, les joueurs, que ce soit en tant que spectateurs sur le champ de bataille, ou parfois acteurs, en contrôlant des robots, par exemple. Et alors que la saison 4 du chapitre 6 se termine, une saison spéciale des Simpson va débarquer, avec un événement de taille pour l'introduire, ce 1novembre 2025.Pour ne rien manquer de ce rendez-vous qui changera, voici tout ce que vous devez savoir sur l'événement des Simpson dans Fortnite du 1novembre 2025.Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite explication. Comme toujours, la dernière saison du chapitre en cours sera spéciale. Cette fois pas de retour en arrière avec Fortnite OG, mais une saison thématique, placée sous le signe des Simpson. Et évidemment, pour l'introduire, Epic Games a décidé de passer par la case événement, pour réunir un maximum de joueurs et faire monter la température.Nous laisserons naturellement le lore de côté, puisque les développeurs l'ont abandonné depuis belle lurette. Mais cela introduira l'univers des Simpson tout en donnant un aperçu de ce qui attend les joueurs pour le mois qui arrive.La fin de la saison est prévue pour ce samedi 1er novembre, et. Tout se passera donc ce 1er novembre, avec l'événement organisé et la nouvelle saison dans la foulée. L'attente ne sera donc pas très longue pour tous les amateurs de cette série mondialement connue.L'information la plus importante, évidemment, pour ne rien louper.. Pour éviter tout problème, il est conseillé de rejoindre l'expérience une trentaine de minutes avant, soit vers 15h30. Vous devriez découvrir le mode en avant sur le jeu pour y accéder assez facilement.Si vous souhaitez y participer avec vos amis, cela devrait être possible, mais Epic Games ne l'a pas encore confirmé. En revanche, un teaser a été publié.. Nous devrions ensuite découvrir la nouvelle saison dans la foulée.