Fortnite pourrait réintégrer une fonctionnalité disparue depuis des années
Publié par Corentin Rimbert
le 22 juillet 2025 à 18h12
le 22 juillet 2025 à 18h12
Après avoir marqué les joueurs lors du chapitre 4 de la saison 3, le populaire système de boue de Fortnite pourrait bientôt faire son grand retour. Fuites à l'appui, la prochaine saison s'annonce riche en nouveautés avec, en prime, une nouvelle vague cosmétique Jujutsu Kaisen très attendue.
La boue de retour pour plus de mobilité et de furtivitéParmi les fonctionnalités marquantes de la saison « Enfer vert » de Fortnite, le système de boue avait particulièrement séduit la communauté. Présente à divers endroits de la carte, la boue permettait aux joueurs d'accélérer significativement lors des glissades, tout en leur offrant un camouflage efficace contre les ennemis.
Selon une fuite partagée par Loolo_WRLD, et corroborée par le célèbre dataminer HYPEX, la boue devrait faire son retour dans le la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite, accompagnée d'améliorations notables.
MUD IS LIKELY COMING BACK IN S4! 👀🔥— Loolo | Fortnite Leaks (@Loolo_WRLD) July 21, 2025
Next season we should get new boons, related to Mud and to Cloaking (invisibility).
(via me & @blortzen) #Fortnite pic.twitter.com/bYurWxqcQc
De nouveaux « Boons » liés à la furtivitéLes informations dévoilées évoquent également l'arrivée de Boons, ces bonus spéciaux liés directement à la boue et à un système d'invisibilité. Ce retour pourrait donc remettre à l'honneur la dimension furtive de Fortnite, moins présente récemment.
Cela laisse présager que les armes thermiques et autres équipements de détection pourraient également réapparaître pour équilibrer ces nouvelles mécaniques de camouflage. Les joueurs espèrent également que cette fonctionnalité sera enrichie de nouvelles possibilités pour renouveler l'expérience de jeu.
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Une troisième vague de cosmétiques Jujutsu Kaisen en approcheToujours selon les informations partagées par HYPEX, une troisième vague de cosmétiques issus de la collaboration avec l'anime Jujutsu Kaisen serait imminente. Celle-ci devrait inclure trois nouveaux skins avec un rendu cel-shading fidèle à l'esthétique originale de l'anime.
Des mythiques issus de JJK pourraient aussi arriver prochainement en mode Créatif, et une semaine spéciale JJK x Fortnite Blitz Week serait en préparation pour août, promettant une expérience riche et diversifiée pour les joueurs adeptes de l'univers japonais.
POSSIBLE JJK x FORTNITE WAVE 3 + MYTHICS IN CREATIVE ❓— HYPEX (@HYPEX) July 21, 2025
• 3 Upcoming cel-shaded Collab Skins
• JJK Mythics were being tested in Creative
• JJK x Blitz Week likely happening in August
• Blitz Trailer mentioned "New Surprise Collabs"
[Spotted by @Wensoing & @FN_Assist] pic.twitter.com/bANrAhxBNU
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Les 4 fantastiques arrivent, un mode escouade à 6 joueurs testéEn parallèle de ces nouveautés, Fortnite accueillera très prochainement les célèbres héros Marvel des 4 Fantastiques (26 juillet), tandis que les skins pourront aussi être obtenus gratuitement par certains joueurs, enrichissant encore davantage l'univers cross-média du jeu.
Par ailleurs, les développeurs testent actuellement un mode escouade permettant jusqu'à 6 joueurs, une évolution qui pourrait profondément modifier la dynamique du jeu en équipe dans les prochaines mises à jour. Une bonne nouvelle, sachant que le mode Blitz Royale a été confirmé comme mode permanent récemment.
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