Fortnite pourrait réintégrer une fonctionnalité disparue depuis des années

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 juillet 2025 à 18h12
Après avoir marqué les joueurs lors du chapitre 4 de la saison 3, le populaire système de boue de Fortnite pourrait bientôt faire son grand retour. Fuites à l'appui, la prochaine saison s'annonce riche en nouveautés avec, en prime, une nouvelle vague cosmétique Jujutsu Kaisen très attendue.
Fortnite pourrait réintégrer une fonctionnalité disparue depuis des années

La boue de retour pour plus de mobilité et de furtivité

Parmi les fonctionnalités marquantes de la saison « Enfer vert » de Fortnite, le système de boue avait particulièrement séduit la communauté. Présente à divers endroits de la carte, la boue permettait aux joueurs d'accélérer significativement lors des glissades, tout en leur offrant un camouflage efficace contre les ennemis.
Selon une fuite partagée par Loolo_WRLD, et corroborée par le célèbre dataminer HYPEX, la boue devrait faire son retour dans le la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite, accompagnée d'améliorations notables.

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De nouveaux « Boons » liés à la furtivité

Les informations dévoilées évoquent également l'arrivée de Boons, ces bonus spéciaux liés directement à la boue et à un système d'invisibilité. Ce retour pourrait donc remettre à l'honneur la dimension furtive de Fortnite, moins présente récemment.

Cela laisse présager que les armes thermiques et autres équipements de détection pourraient également réapparaître pour équilibrer ces nouvelles mécaniques de camouflage. Les joueurs espèrent également que cette fonctionnalité sera enrichie de nouvelles possibilités pour renouveler l'expérience de jeu.

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Une troisième vague de cosmétiques Jujutsu Kaisen en approche

Toujours selon les informations partagées par HYPEX, une troisième vague de cosmétiques issus de la collaboration avec l'anime Jujutsu Kaisen serait imminente. Celle-ci devrait inclure trois nouveaux skins avec un rendu cel-shading fidèle à l'esthétique originale de l'anime.
Des mythiques issus de JJK pourraient aussi arriver prochainement en mode Créatif, et une semaine spéciale JJK x Fortnite Blitz Week serait en préparation pour août, promettant une expérience riche et diversifiée pour les joueurs adeptes de l'univers japonais.

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Les 4 fantastiques arrivent, un mode escouade à 6 joueurs testé

En parallèle de ces nouveautés, Fortnite accueillera très prochainement les célèbres héros Marvel des 4 Fantastiques (26 juillet), tandis que les skins pourront aussi être obtenus gratuitement par certains joueurs, enrichissant encore davantage l'univers cross-média du jeu.

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Par ailleurs, les développeurs testent actuellement un mode escouade permettant jusqu'à 6 joueurs, une évolution qui pourrait profondément modifier la dynamique du jeu en équipe dans les prochaines mises à jour. Une bonne nouvelle, sachant que le mode Blitz Royale a été confirmé comme mode permanent récemment.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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