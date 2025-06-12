Fortnite : Quand se termine la saison Super (saison 3 chapitre 6)

La date de fin de la saison Super de Fortnite, qui correspond à la saison 3 du chapitre 6 est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.
Disponible depuis ce samedi 7 juin 2025 dans la soirée, après un joli événement impliquant les joueurs, et une maintenance évidemment, la communauté a été ravie de découvrir les multiples nouveautés de cette nouvelle saison, comprenant évidemment une nouvelle version de la carte pour cette saison 3 (qui n'est pas la quatrième finalement, étant donné que la dernière était une saison qui n'est pas comptabilisée), marquée par la présence de certains super-héros.
Bien entendu, les amateurs de Fortnite
peuvent, toujours, profiter d'un Passe de combat, composé de plusieurs pages pour un peu plus d'une centaine de récompenses à obtenir, pour la somme de 1 000 V-bucks. Celui-ci comporte quelques skins importants, que les joueurs auront à cœur de débloquer. Cependant, ce Passe de combat cher aux yeux des amateurs de Fortnite
, semble également indiquer la date de fin de la saison 3 Super du chapitre 6 de Fortnite
.
Quand se termine la saison 3 Super du chapitre 6 de Fortnite ?
En effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat de cette saison 3 Super de Fortnite du chapitre 6
, un message faisant référence à la politique de remboursement indique que la saison actuelle se terminera le vendredi 8 août 2025
ce qui sous-entend qu'aucun événement ne sera prévu, étant donné que ces derniers ont souvent lieu le samedi. Nous devrions avoir une simple mise à jour dans la matinée.
La durée de cette saison 3 Super du chapitre 6 de Fortnite
sera donc plus longue que la précédente, mais ne sera pas non plus aussi importante que ce à quoi nous sommes habitués, puisqu'elle ne va durer que deux mois à peine.
Combien de temps dure la saison 3 Super de Fortnite ?
Cela nous laissera au total 62 jours pour cette troisième saison, avec très probablement de nombreux défis, mais aussi quelques événements pour faire passer le temps. Divers événements devraient être organisés durant ces quelques semaines, notamment autour des super-héros DC Comics, avec l'ajout de plusieurs personnages.
Durant ces 62 jours, nous allons pouvoir découvrir l'évolution du battle royale. Bien que le lore soit moins important qu'au début de Fortnite
, il y a huit ans, Epic Games continue de faire avancer l'histoire, qui est devenue un peu brouillonne, évoluant davantage en fonction des envies des joueurs, comme nous le voyons ici, puisque nous passons de Star Wars à Superman, sans plus aucune logique. Quoi qu'il en soit, nous allons profiter de la saison 3 du chapitre 6 de Fortnite jusqu'au 7 juin 2025, sa date de fin
actuellement. Mais des mises à jour seront déployées pour apporter quelques nouveautés, avant qu'une plus importante n'arrive pour la saison 4, en plein été donc.
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