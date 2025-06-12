Fortnite : Quand se termine la saison Super (saison 3 chapitre 6)

La date de fin de la saison Super de Fortnite, qui correspond à la saison 3 du chapitre 6 est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.

Quand se termine la saison 3 Super du chapitre 6 de Fortnite ?

Combien de temps dure la saison 3 Super de Fortnite ?

Disponible depuis ce samedi 7 juin 2025 dans la soirée, après un joli événement impliquant les joueurs, et une maintenance évidemment, la communauté a été ravie de découvrir les multiples nouveautés de cette nouvelle saison, comprenant évidemment une nouvelle version de la carte pour cette saison 3 (qui n'est pas la quatrième finalement, étant donné que la dernière était une saison qui n'est pas comptabilisée), marquée par la présence de certains super-héros.Bien entendu, les amateurs depeuvent, toujours, profiter d'un Passe de combat, composé de plusieurs pages pour un peu plus d'une centaine de récompenses à obtenir, pour la somme de 1 000 V-bucks. Celui-ci comporte quelques skins importants, que les joueurs auront à cœur de débloquer. Cependant, ce Passe de combat cher aux yeux des amateurs de, semble également indiquerEn effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat de cette, un message faisant référence à la politique de remboursement indique que la saison actuelle se terminera lece qui sous-entend qu'aucun événement ne sera prévu, étant donné que ces derniers ont souvent lieu le samedi. Nous devrions avoir une simple mise à jour dans la matinée.La durée de cettesera donc plus longue que la précédente, mais ne sera pas non plus aussi importante que ce à quoi nous sommes habitués, puisqu'elle ne va durer que deux mois à peine.Cela nous laissera au total 62 jours pour cette troisième saison, avec très probablement de nombreux défis, mais aussi quelques événements pour faire passer le temps. Divers événements devraient être organisés durant ces quelques semaines, notamment autour des super-héros DC Comics, avec l'ajout de plusieurs personnages.Durant ces 62 jours, nous allons pouvoir découvrir l'évolution du battle royale. Bien que le lore soit moins important qu'au début de, il y a huit ans, Epic Games continue de faire avancer l'histoire, qui est devenue un peu brouillonne, évoluant davantage en fonction des envies des joueurs, comme nous le voyons ici, puisque nous passons de Star Wars à Superman, sans plus aucune logique. Quoi qu'il en soit, nous allons profiter deactuellement. Mais des mises à jour seront déployées pour apporter quelques nouveautés, avant qu'une plus importante n'arrive pour la saison 4, en plein été donc.