Fortnite officialise enfin un changement très attendu par les joueurs

Après de nombreuses demande de la part de la communauté, Epic Games a confirmé ce qui était attendu : le dernier mode de jeu, initialement prévu en tant que mode temporaire, restera définitivement dans Fortnite.
Au fil des années, l'expérience Fortnite
, qui fête d'ailleurs ce 21 juillet sont huitième anniversaire, a accueilli de nombreuses nouveautés, y compris des modes de jeu. Sans construction, mode plus rapide, LEGO, Festival... la liste est longue. Il y a quelques semaines, c'est Blitz Royale qui a été introduit
, pour une durée limitée. Mais face à l'engouement, Epic Games a pris la décision de le rendre permanent. Les joueurs ont donc gagné.Tim Sweeney
, fondateur et PDG d'Epic Games, vient officiellement de confirmer que le mode Blitz Royale restera définitivement accessible sur Fortnite
, répondant ainsi à l'une des plus grandes demandes des joueurs.
Blitz Royale devient un mode permanent sur Fortnite
Prévu à l'origine pour disparaître le 15 juillet, Blitz Royale avait déjà été prolongé jusqu'à mi-août
devant son immense succès populaire. Face à l'enthousiasme continu des joueurs et aux demandes incessantes de la communauté, Epic Games a finalement décidé de maintenir ce mode de manière permanente, sans aucune date de fin prévue.
Cette décision reflète clairement la volonté d'Epic Games d'écouter ses joueurs et de satisfaire leurs attentes.
Encore plus de contenu à venir dans Blitz Royale
Epic Games ne se contente pas d'intégrer Blitz Royale à l'expérience permanente du jeu, mais continuera également d'enrichir régulièrement ce mode avec du contenu inédit et des événements spéciaux. Voici déjà ce qui est prévu pour les prochaines semaines
:
- Semaine 6 : Envision the Void
- Semaine 7 : MEGA City Reborn
- Semaine 8 : Blitz Boss Rises
À terme, Epic Games envisage même de lancer des coupes compétitives exclusivement dédiées à Blitz Royale
, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de remporter des récompenses exclusives tout en prouvant leur talent dans ce mode ultra-rapide.
Fortnite continue d'écouter sa communauté
Cette décision est une nouvelle preuve que Fortnite évolue en fonction des souhaits de ses joueurs
. En ajoutant Blitz Royale aux modes permanents comme Zéro construction ou Arène, Epic montre clairement que l'avis de la communauté prime dans ses choix stratégiques
.
Reste à voir si les joueurs resteront concernés par Bliz Royale ces prochaines semaines, où s'ils se lasseront de ce mode.
commentaire (0)