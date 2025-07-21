Fortnite : Obtenez gratuitement 4 skins de super-héros, voici comment

Le célèbre quatuor des 4 Fantastiques débarque dans Fortnite. Une partie des joueurs pourront d'ailleurs récupérer les 4 skins gratuitement, et nous vous expliquons comment.
La légendaire famille Marvel débarque dans Fortnite : M. Fantastique, la Femme invisible, la Torche humaine et la Chose s'apprêtent à rejoindre le Battle Royale le 26 juillet 2025, dès 2h du matin. Mais vous pouvez les débloquer en avance en participant à un événement exceptionnel. Découvrez dès maintenant comment obtenir ces skins iconiques avant tout le monde.
Tournoi « Coupe Les 4 Fantastiques » : débloquez les héros Marvel en avant-première
Le 23 juillet prochain, formez votre escouade et participez à la Coupe Les 4 Fantastiques,
un tournoi Battle Royale en sections. Les équipes les mieux classées auront l'opportunité unique d'obtenir en avant-première les tenues des héros les plus emblématiques de l'univers Marvel :
- Johnny Storm (Torche humaine)
- Ben Grimm (La Chose)
- Reed Richards (M. Fantastique)
- Susan Storm (La Femme invisible)
Un excellent moyen de récupérer gratuitement 4 skins prisés, qui arriveront plus tard dans le battle royale.
Notez d'ailleurs que pour obtenir ces 4 tenues, il faut que l'équipe termine parmi les 1650 meilleures en Europe. Vous aurez, pour cela, 10 parties. Le but est de marquer le plus de points possible, évidemment.
Débloquez aussi des récompenses exclusives pendant la coupe
Pendant la compétition, deux récompenses bonus seront accessibles à tous, même si votre équipe ne se classe pas parmi les meilleures :
- Aérosol « It's Clobberin' Time! » : offert après 60 minutes cumulées de survie pendant la coupe.
- Émoticône « Torche humaine ! » : offert après 120 minutes cumulées de survie pendant la coupe.
Zoom sur les tenues et leurs objets exclusifs
Voici en détail les avantages exclusifs de chaque tenue, toutes accompagnées d'objets cosmétiques uniques et utilisables avec n'importe quel personnage du jeu :
Johnny Storm – La Torche humaine
- En plus d'un style alternatif permettant à Johnny de se transformer en la Torche humaine (via son emote intégrée), cette tenue comprend la pioche universelle Flamme de la Torche.
Ben Grimm – La Chose
- Déverrouillez Ben Grimm et activez son impressionnant style alternatif : La Chose, le colosse au grand cœur qui va tout écraser sur son passage.
Reed Richards – M. Fantastique
- Reed arrive avec la pioche universelle Poing fantastique et une emote spéciale : Équations fantastiques. Rien de mieux qu'un bon café pour planifier votre prochaine victoire.
Susan Storm – La Femme invisible
- Susan Storm propose une pioche intégrée universelle : Orbes psioniques. Dépassez tous les obstacles grâce à ses pouvoirs uniques.
Comment participer au tournoi Les 4 Fantastiques ?
Le tournoi aura lieu uniquement en sections (équipes de quatre joueurs) en mode Battle Royale, ce mercredi 23 juillet. Qui plus est, pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l'A2F sur votre compte Epic Games
et avoir un niveau de compte supérieur ou égal à 50.
Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel
. Epic Games indique que si vous faites partie des gagnants, la récompense peut prendre plusieurs jours avant d'arriver sur votre compte.
Si vous n'avez pu gagner ces quatre skins, ces derniers arriveront dans la boutique à partir du 26 juillet.
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