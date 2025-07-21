Fortnite : Obtenez gratuitement 4 skins de super-héros, voici comment

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 juillet 2025 à 19h29
Le célèbre quatuor des 4 Fantastiques débarque dans Fortnite. Une partie des joueurs pourront d'ailleurs récupérer les 4 skins gratuitement, et nous vous expliquons comment.
Fortnite : Obtenez gratuitement 4 skins de super-héros, voici comment
La légendaire famille Marvel débarque dans Fortnite : M. Fantastique, la Femme invisible, la Torche humaine et la Chose s'apprêtent à rejoindre le Battle Royale le 26 juillet 2025, dès 2h du matin. Mais vous pouvez les débloquer en avance en participant à un événement exceptionnel. Découvrez dès maintenant comment obtenir ces skins iconiques avant tout le monde.

Tournoi « Coupe Les 4 Fantastiques » : débloquez les héros Marvel en avant-première

Le 23 juillet prochain, formez votre escouade et participez à la Coupe Les 4 Fantastiques, un tournoi Battle Royale en sections. Les équipes les mieux classées auront l'opportunité unique d'obtenir en avant-première les tenues des héros les plus emblématiques de l'univers Marvel :
  • Johnny Storm (Torche humaine)
  • Ben Grimm (La Chose)
  • Reed Richards (M. Fantastique)
  • Susan Storm (La Femme invisible)
4fantastiques1
Un excellent moyen de récupérer gratuitement 4 skins prisés, qui arriveront plus tard dans le battle royale. 

Notez d'ailleurs que pour obtenir ces 4 tenues, il faut que l'équipe termine parmi les 1650 meilleures en Europe. Vous aurez, pour cela, 10 parties. Le but est de marquer le plus de points possible, évidemment.

Chargement du sondage...

0 votant

Débloquez aussi des récompenses exclusives pendant la coupe

Pendant la compétition, deux récompenses bonus seront accessibles à tous, même si votre équipe ne se classe pas parmi les meilleures :
  • Aérosol « It's Clobberin' Time! » : offert après 60 minutes cumulées de survie pendant la coupe.
  • Émoticône « Torche humaine ! » : offert après 120 minutes cumulées de survie pendant la coupe.
4fantastiques-recompenses

Zoom sur les tenues et leurs objets exclusifs

Voici en détail les avantages exclusifs de chaque tenue, toutes accompagnées d'objets cosmétiques uniques et utilisables avec n'importe quel personnage du jeu :

Johnny Storm – La Torche humaine

  • En plus d'un style alternatif permettant à Johnny de se transformer en la Torche humaine (via son emote intégrée), cette tenue comprend la pioche universelle Flamme de la Torche.

Ben Grimm – La Chose

  • Déverrouillez Ben Grimm et activez son impressionnant style alternatif : La Chose, le colosse au grand cœur qui va tout écraser sur son passage.

Reed Richards – M. Fantastique

  • Reed arrive avec la pioche universelle Poing fantastique et une emote spéciale : Équations fantastiques. Rien de mieux qu'un bon café pour planifier votre prochaine victoire.

Susan Storm – La Femme invisible

  • Susan Storm propose une pioche intégrée universelle : Orbes psioniques. Dépassez tous les obstacles grâce à ses pouvoirs uniques.

Comment participer au tournoi Les 4 Fantastiques ?

Le tournoi aura lieu uniquement en sections (équipes de quatre joueurs) en mode Battle Royale, ce mercredi 23 juillet. Qui plus est, pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l'A2F sur votre compte Epic Games et avoir un niveau de compte supérieur ou égal à 50. 

Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel. Epic Games indique que si vous faites partie des gagnants, la récompense peut prendre plusieurs jours avant d'arriver sur votre compte.
Si vous n'avez pu gagner ces quatre skins, ces derniers arriveront dans la boutique à partir du 26 juillet.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Le crossover inattendu entre Fortnite et Roblox s'annonce incroyable pour la saison 4
Fortnite 12 août 2026

Le crossover inattendu entre Fortnite et Roblox s'annonce incroyable pour la saison 4

Alors que la communauté Fortnite est inondée de rumeurs concernant des collaborations aussi folles les unes que les autres pour la saison 4 du Chapitre 7, Epic Games a créé la surprise. Un indice mystère pointait vers un jeu très populaire de Roblox. Découvrez tous les détails de ce crossover inattendu.
Sonic débarque officiellement dans la prochaine saison de Fortnite
Fortnite 12 août 2026

Sonic débarque officiellement dans la prochaine saison de Fortnite

Epic Games vient de confirmer la rumeur : Sonic the Hedgehog rejoint officiellement Fortnite pour la saison Système Hacké. Avec un premier teaser nostalgique, le Battle Royale semble préparer une saison entièrement dédiée aux légendes du jeu vidéo.
La saga PAYDAY tente de survivre grâce à Fortnite
Fortnite 11 août 2026

La saga PAYDAY tente de survivre grâce à Fortnite

La célèbre franchise de braquage PAYDAY s'invite dans Fortnite. Face aux difficultés rencontrées par le troisième opus, le studio Starbreeze tente une nouvelle approche avec une expérience roguelike inédite. Une stratégie surprenante pour séduire un nouveau public et relancer une licence en perte de vitesse.

commentaire (0)