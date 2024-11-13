Fortnite pourrait proposer un mode totalement différent avec le chapitre 6

Fortnite : Quand se termine la saison 4 du chapitre 7 ?
La date de fin de la saison 4 du chapitre 7 de Fortnite est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.
Cependant, il est important de rester prudent puisque pour le moment, rien n'est officiel. Nous en saurons plus d'ici quelques semaines, lorsque les développeurs commenceront à teaser les nouveautés du prochain chapitre. Mais avoir un mode 5v5 totalement différent ne serait pas étonnant, lorsque nous voyons l'évolution de Fortnite depuis un an, avec les ajouts notamment des modes LEGO, Festival et Rocket Racing.
FORTNITE IS WORKING ON A 5V5 CORE MODE 🔥— Shiina (@ShiinaBR) November 1, 2024
Epic just added new data to their servers for a game mode with 10 players divided into two teams!
This mode will likely be released in Chapter 6, as they confirmed to be working on a new game mode for this year!
(Noticed by @HYPEX) pic.twitter.com/9wxRmuOJqf
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