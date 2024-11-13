Fortnite pourrait proposer un mode totalement différent avec le chapitre 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 novembre 2024 à 17h44
Epic Games semble avoir un nouveau mode de jeu à proposer à ses joueurs, qui tend davantage vers les FPS classiques.
Fortnite pourrait proposer un mode totalement différent avec le chapitre 6
L'actualité est bouillante pour Fortnite depuis quelques semaines. Le battle royale vient de relancer le chapitre 2 avec Fortnite Remix et les développeurs viennent d'annoncer le retour du premier chapitre, de manière permanente, dans quelques semaines. Et ce n'est pas tout, puisque les rumeurs avancent qu'un nouveau mode de jeu original sera normalement disponible avec le chapitre 6, en décembre.

Bientôt un mode 5v5 dans Fortnite ?

Selon les dernières fuites, Fortnite pourrait bientôt proposer un mode 5v5, offrant une nouvelle expérience de jeu. Les leakers réputés HYPEX et ShinaBR ont découvert, à travers du dataminage, des indices suggérant l'arrivée de ce mode de jeu en équipe (deux équipes de cinq, soit dix joueurs par partie). Bien qu'Epic Games n'ait encore rien confirmé officiellement, cette nouvelle suscite déjà l'enthousiasme de la communauté, qui compare ce potentiel mode à des jeux de type hero shooter, tels qu'Overwatch 2, où les affrontements se font également en deux équipes de cinq joueurs, ou un match à mort classique, comme dans Call of Duty, par exemple.
Cependant, il est important de rester prudent puisque pour le moment, rien n'est officiel. Nous en saurons plus d'ici quelques semaines, lorsque les développeurs commenceront à teaser les nouveautés du prochain chapitre. Mais avoir un mode 5v5 totalement différent ne serait pas étonnant, lorsque nous voyons l'évolution de Fortnite depuis un an, avec les ajouts notamment des modes LEGO, Festival et Rocket Racing.

En attendant, rappelons que Fortnite Remix a déjà une date de fin, et que des défis sont évidemment disponibles tout au long de la saison. Pour ce qui est de Fortnite OG, il sera bien de retour en décembre, comme nous vous le disions plus haut, une bonne nouvelle pour la communauté.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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