Fortnite Remix : Quand se termine la saison du chapitre 2 OG ?

La date de fin de la saison Fortnite Remix (saison 5 du chapitre 5) est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.

Quand se termine la saison Fortnite Remix ? Date de fin







Disponible depuis ce samedi 2 novembre 2024 dans la journée après quelques heures d'attente, à la suite d'une assez longue maintenance, les joueurs ont été ravis de découvrir les nouveautés de cette, comme nous le savions depuis quelque temps. En soi, il ne s'agit pas réellement de nouveautés, puisque le contenu ajouté émane du deuxième chapitre de Fortnite, que ce soit la carte, les armes ou les objets à utiliser sur le champ de bataille.Bien entendu, les joueurs depeuvent, toujours, profiter d'un Passe de combat, composé de plusieurs pages pour un peu plus de 50 récompenses à obtenir, pour la somme de 950 V-bucks. Celui-ci comporte quelques skins importants, que les joueurs auront à cœur de débloquer. Cependant, ce Passe de combat, nommécher aux yeux des amateurs de, semble également indiquerEn effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat de cette, un message faisant référence à la politique de remboursement indique que la saison actuelle se terminera lece qui va changer des habitudes pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement,ne dure qu'un mois, ce qui en fera la plus courte de l'histoire du battle royale (à égalité avec Fortnite OG, qui avait le même système, mais pour le chapitre 1). Deuxièmement, pour la première fois depuis de longs mois, la saison se terminera un dimanche, ce qui peut augurer d'un événement majeur, de quoi enjouer la communauté qui n'en a pas eu ces derniers temps, hormis celui pour introduireLa durée de cettesera donc bien plus courte que les précédentes, laissant aux joueurs un mois et un jour pour débloquer toutes les récompenses. Le rythme sera assez élevé, avec d'ailleurs une mise à jour de contenu par semaine. Une fois cette cinquième saison du chapitre 5 terminée, nous devrions entrer dans un nouveau chapitre et découvrir une multitude de choses. Mais, à l'heure actuelle, la seule certitude est queLe contexte et l'histoire de cette nouvelle saison devraient avancer au fil des défis, justement, pour savoir comment va évoluer l'île ces prochaines semaines, et quels sont les événements qui peuvent se profiler.