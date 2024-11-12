Fortnite OG de retour définitivement, vous ne rêvez pas

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 novembre 2024 à 16h37
Après quelques rumeurs, Epic Games vient de confirmer ce qu'une majorité de joueurs attendait : le retour pour de bon de Fortnite OG.
Fortnite OG de retour définitivement, vous ne rêvez pas
Il y a quelques jours, après le lancement de Fortnite Remix, qui est le retour du chapitre 2 de Fortnite, les dataminers avançaient qu'une autre bonne nouvelle était dans les tuyaux avec le retour de Fortnite OG. C'est désormais officiel, avec d'excellentes nouvelles pour les joueurs.

Retour de Fortnite OG dans le battle royale

Fortnite OG correspond au chapitre 1 de Fortnite, soit les dix premières saisons, entre 2017 et 2019. Une période durant laquelle le battle royale était à son apogée, réunissant des millions de joueurs et devenant même un phénomène mondial, où toutes les générations ont pu entendre ce nom, avec plus ou moins de compréhension. Si cette période a fait son retour l'an dernier, par le biais de Fortnite OG, les joueurs n'en ont profité que pour un temps. Cette fois, ce come-back est définitif.

Fortnite OG sera donc introduit dans Fortnite, avec un mode permanent, offrant le gameplay de l'époque, que ce soit au niveau des mécaniques, des armes, de la carte... bref, comme un retour dans le passé de quelques années. Tous les détails n'ont pas encore été communiqués, mais quoi qu'il arrive, cette annonce fait plaisir aux joueurs.

fortnite-og-retour-officiel-info-date

Quand revient Fortnite OG ?

La bonne nouvelle est que ce retour est fixé au 6 décembre 2025, un très joli cadeau de Noël en avance donc. À ce moment, le mode sera disponible, et la première version de Fortnite pourra être jouée par tous les utilisateurs nostalgiques du battle royale
Côté fonctionnement, là encore les informations officielles ne sont pas encore présentes, mais selon les rumeurs, chaque mois offrira une saison, à commencer par la première. Ainsi, en décembre, nous aurons la saison 1, en janvier la 2 et ainsi de suite...

Epic Games ne tardera pas à communiquer de plus amples informations et, comme toujours, nous ne manquerons pas de vous les relayer.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite prépare une collaboration sanglante avec Chucky pour Halloween
Fortnite 22 septembre 2026

Fortnite prépare une collaboration sanglante avec Chucky pour Halloween

L'événement d'Halloween de Fortnite s'annonce plus terrifiant que jamais. Selon de récentes fuites très sérieuses, la célèbre poupée tueuse Chucky devrait rejoindre le battle royale d'Epic Games. Une collaboration horrifique qui viendrait s'ajouter à d'autres licences cultes pour célébrer la saison des frissons.
Fortnite : Le patron d'Epic Games fustige le projet européen de blocage des mineurs
Fortnite 18 septembre 2026

Fortnite : Le patron d'Epic Games fustige le projet européen de blocage des mineurs

L'Union européenne prépare une législation stricte pour limiter l'accès des moins de quinze ans aux réseaux sociaux et aux jeux en ligne. Une initiative qui suscite la colère du patron d'Epic Games.
Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby
Fortnite 17 septembre 2026

Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby

Retrouvez tous les codes que vous allez pouvoir entrer dans l'écran d'accueil du lobby de Fortnite, dans le but d'obtenir différentes récompenses pour cette saison 4 du chapitre 7.

commentaire (0)