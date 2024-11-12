Fortnite OG de retour définitivement, vous ne rêvez pas

Après quelques rumeurs, Epic Games vient de confirmer ce qu'une majorité de joueurs attendait : le retour pour de bon de Fortnite OG.
Il y a quelques jours, après le lancement de Fortnite Remix, qui est le retour du chapitre 2 de Fortnite
, les dataminers avançaient qu'une autre bonne nouvelle était dans les tuyaux avec le retour de Fortnite OG
. C'est désormais officiel, avec d'excellentes nouvelles pour les joueurs
.
Retour de Fortnite OG dans le battle royale
Fortnite OG correspond au chapitre 1 de Fortnite
, soit les dix premières saisons, entre 2017 et 2019. Une période durant laquelle le battle royale était à son apogée, réunissant des millions de joueurs et devenant même un phénomène mondial, où toutes les générations ont pu entendre ce nom, avec plus ou moins de compréhension. Si cette période a fait son retour l'an dernier, par le biais de Fortnite OG, les joueurs n'en ont profité que pour un temps. Cette fois, ce come-back est définitif.Fortnite OG sera donc introduit dans Fortnite, avec un mode permanent
, offrant le gameplay de l'époque, que ce soit au niveau des mécaniques, des armes, de la carte... bref, comme un retour dans le passé de quelques années. Tous les détails n'ont pas encore été communiqués, mais quoi qu'il arrive, cette annonce fait plaisir aux joueurs.
Quand revient Fortnite OG ?
La bonne nouvelle est que ce retour est fixé au 6 décembre 2025
, un très joli cadeau de Noël en avance donc. À ce moment, le mode sera disponible, et la première version de Fortnite pourra être jouée par tous les utilisateurs nostalgiques du battle royale
.
Côté fonctionnement, là encore les informations officielles ne sont pas encore présentes, mais selon les rumeurs, chaque mois offrira une saison, à commencer par la première. Ainsi, en décembre, nous aurons la saison 1, en janvier la 2 et ainsi de suite
...
Epic Games ne tardera pas à communiquer de plus amples informations et, comme toujours, nous ne manquerons pas de vous les relayer.
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