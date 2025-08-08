Fortnite pourrait accueillir la meilleure fonctionnalité qui soit

Une fuite crédible laisse entendre que Fortnite s'apprête à introduire une fonctionnalité très attendue : le chat vocal de proximité, capable de transformer l'expérience de jeu.
Depuis près de dix ans, Fortnite
enchaîne les collaborations et les ajouts de contenu, mais une option réclamée de longue date par la communauté manquait toujours à l'appel : le chat vocal basé sur la proximité
. Selon une récente fuite, cette fonction pourrait arriver plus tôt qu'on ne le pense.
Une information qui fera plaisir aux joueurs
L'information provient de Wenso
, figure bien connue des fuites Fortnite. Bien qu'aucune date de déploiement n'ait été confirmée, le leaker assure que la nouveauté serait prévue « prochainement
». Selon ses propos, le chat de proximité arriverait dans Fortnite et son mode Battle Royale
. Une fonctionnalité attendue et qui pourrait changer le comportement des joueurs.
Ce potentiel ajout intervient alors que la saison 4 du chapitre 6 vient tout juste d'être lancé, avec au programme de nouveaux crossovers emblématiques incluant Halo
et les Power Rangers
. Tous les joueurs ont d'ailleurs la possibilité de récupérer la tenue Halo gratuitement.
Comment fonctionne le chat de proximité
Le principe est simple : les joueurs peuvent s'entendre lorsqu'ils se trouvent à proximité dans le jeu. Plus on se rapproche d'un adversaire, plus sa voix devient audible, ce qui peut servir aussi bien pour le repérage que pour des échanges amusants ou tendus.
Cette fonctionnalité, déjà populaire dans d'autres titres multijoueur, pourrait offrir des moments mémorables sur Fortnite, mais aussi soulever des questions. Epic Games
permettrait d'activer ou de désactiver le chat de proximité à volonté, laissant ainsi chaque joueur libre de son expérience.
Des précautions à prendre
Selon la fuite, les propos tenus via ce système pourraient être enregistrés et conservés par Epic Games. Les joueurs s'exposeraient donc à des avertissements ou à des bannissements en cas de propos inappropriés. Un rappel qui incite à rester prudent dans ses échanges en ligne, tout en respectant les règles de la plateforme.
Un ajout qui pourrait enrichir le gameplay
S'il se confirme, ce chat vocal de proximité pourrait dynamiser les interactions en cours de partie
, notamment entre adversaires. Cela pourrait donner lieu à de potentielles situations rigolotes lorsqu'un joueur est éliminé et qu'il discute, de manière plus ou moins cordiale, avec son bourreau. Reste à voir si Epic Games officialisera cette fonctionnalité, mais l'attente et la curiosité sont déjà au rendez-vous.
Dans tous les cas, vous pouvez toujours découvrir les défis de la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite
, mais aussi sa date de fin
.
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