Fortnite : Quand se termine la saison 4 Alerte aux insectes (chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 août 2025 à 15h43
La date de fin de la saison Alerte aux insectes de Fortnite, qui correspond à la saison 4 du chapitre 6 est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.
Fortnite : Quand se termine la saison 4 Alerte aux insectes (chapitre 6)
Disponible depuis ce jeudi 7 août 2025 dans la matinée, après et une petite mise à jour, la communauté a été ravie de découvrir les multiples nouveautés de cette nouvelle saison, comprenant évidemment une nouvelle version de la carte pour cette saison 4, marquée par la présence massive des insectes qui viendront vous attaquer. 

Bien entendu, les amateurs de Fortnite peuvent, toujours, profiter d'un Passe de combat, composé de plusieurs pages pour un peu plus d'une centaine de récompenses à obtenir, pour la somme de 1 000 V-bucks. Celui-ci comporte quelques skins importants, que les joueurs auront à cœur de débloquer. Cependant, ce Passe de combat cher aux yeux des amateurs de Fortnite, semble également indiquer la date de fin de la saison 4 Alerte aux insectes du chapitre 6 de Fortnite.

Quand se termine la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite ?

En effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat de cette saison 4 Alerte aux insectes de Fortnite du chapitre 6, un message faisant référence à la politique de remboursement indique que la saison actuelle se terminera le samedi 1er novembre 2025 ce qui sous-entend qu'un événement sera potentiellement prévu la veille, le vendredi soir. La mise à jour suivra le samedi matin, à moins qu'Epic Games nous réserve une surprise.

date-fin-saison4-fortnite-chapitre6
La durée de cette saison 4 Alerte aux insectes du chapitre 6 de Fortnite sera donc plus longue que la précédente, et deviendra même l'une des plus longues de ces derniers temps, près de trois mois. 

Chargement du sondage...

0 votant

Combien de temps dure la saison 4 de Fortnite ?

Cela nous laissera au total 86 jours pour cette quatrième saison, avec très probablement de nombreux défis, mais aussi quelques événements pour faire passer le temps. Divers événements devraient être organisés durant ces quelques semaines, notamment autour des super-héros Power Rangers, au cœur des festivités, avec l'ajout de plusieurs personnages. 

fortnite-saison4-1
Durant ces 86 jours, nous allons pouvoir découvrir l'évolution du battle royale. Bien que le lore soit moins important qu'au début de Fortnite, il y a huit ans, Epic Games continue de faire avancer l'histoire, qui est devenue un peu brouillonne, évoluant davantage en fonction des envies des joueurs, comme nous le voyons ici, puisque nous passons de Star Wars à Superman puis aux Power Rangers, sans plus aucune logique. Quoi qu'il en soit, nous allons profiter de la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite jusqu'au 1er novembre 2025, sa date de fin actuellement. Mais des mises à jour seront déployées pour apporter quelques nouveautés, avant qu'une plus importante n'arrive pour la saison 4, en plein été donc.

Miniature vidéo
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)
Fortnite 30 août 2026

Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures cartes Prop Hunt de Fortnite, avec les codes pour, vous aussi, y jouer.
Fortnite AIM codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)
Fortnite 30 août 2026

Fortnite AIM codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures cartes AIM de Fortnite, avec les codes pour, vous aussi, y jouer et améliorer votre visée et vos réflexes dans le battle royale.
Fortnite Steal the Brainrot Codes (Septembre 2026)
Fortnite 30 août 2026

Fortnite Steal the Brainrot Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Fortnite Steal the Brainrot, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !

commentaire (0)