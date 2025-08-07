Fortnite : Quand se termine la saison 4 Alerte aux insectes (chapitre 6)

La date de fin de la saison Alerte aux insectes de Fortnite, qui correspond à la saison 4 du chapitre 6 est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.

Quand se termine la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite ?

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Combien de temps dure la saison 4 de Fortnite ?

Disponible depuis ce jeudi 7 août 2025 dans la matinée, après et une petite mise à jour, la communauté a été ravie de découvrir les multiples nouveautés de cette nouvelle saison, comprenant évidemment une nouvelle version de la carte pour cette saison 4, marquée par la présence massive des insectes qui viendront vous attaquer.Bien entendu, les amateurs depeuvent, toujours, profiter d'un Passe de combat, composé de plusieurs pages pour un peu plus d'une centaine de récompenses à obtenir, pour la somme de 1 000 V-bucks. Celui-ci comporte quelques skins importants, que les joueurs auront à cœur de débloquer. Cependant, ce Passe de combat cher aux yeux des amateurs de, semble également indiquerEn effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat de cette, un message faisant référence à la politique de remboursement indique que la saison actuelle se terminera lece qui sous-entend qu'un événement sera potentiellement prévu la veille, le vendredi soir. La mise à jour suivra le samedi matin, à moins qu'Epic Games nous réserve une surprise.La durée de cettesera donc plus longue que la précédente, et deviendra même l'une des plus longues de ces derniers temps, près de trois mois.Cela nous laissera au total 86 jours pour cette quatrième saison, avec très probablement de nombreux défis, mais aussi quelques événements pour faire passer le temps. Divers événements devraient être organisés durant ces quelques semaines, notamment autour des super-héros Power Rangers, au cœur des festivités, avec l'ajout de plusieurs personnages.Durant ces 86 jours, nous allons pouvoir découvrir l'évolution du battle royale. Bien que le lore soit moins important qu'au début de, il y a huit ans, Epic Games continue de faire avancer l'histoire, qui est devenue un peu brouillonne, évoluant davantage en fonction des envies des joueurs, comme nous le voyons ici, puisque nous passons de Star Wars à Superman puis aux Power Rangers, sans plus aucune logique. Quoi qu'il en soit, nous allons profiter deactuellement. Mais des mises à jour seront déployées pour apporter quelques nouveautés, avant qu'une plus importante n'arrive pour la saison 4, en plein été donc.