Fortnite : Tous les défis de la Saison 4 Alerte aux insectes du Chapitre 6



le 07 août 2025 à 15h51 Publié par Corentin Rimbert le 07 août 2025 à 15h51

Vous retrouverez dans cet article l'entièreté des défis proposés par Epic Games pour la Saison 4 du Chapitre 6 de Fortnite, marquée par l'univers des Power Rangers, et les insectes, pour ne rien louper et obtenir le plus d'XP possible.