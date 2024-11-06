Fortnite OG devrait faire son retour définitivement dans quelques semaines

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 novembre 2024 à 16h16
La dernière rumeur de Fortnite devrait faire plaisir aux joueurs, avec le retour de manière permanente du chapitre 1.
Fortnite OG devrait faire son retour définitivement dans quelques semaines
Alors que le chapitre 2 vient de revenir dans Fortnite, permettant aux joueurs de rejouer sur la carte de cette période, tout en profitant du gameplay de l'époque, Epic Games pourrait aller plus loin. Comme l'an dernier avec Fortnite OG, ce retour dans le passé n'est disponible que durant environ un mois, avant de laisser place au futur avec le chapitre 6. Mais Epic Games semble avoir des plans pour rendre permanent les dix premières saisons du battle royale, là où l'excitation était à son paroxysme.

Fortnite OG de retour pour de bon ?

Alors qu'Apex Legends vient de lancer une saison qui met en avant l'état du jeu à ses débuts, et que Warzone va prochainement accueillir sa carte emblématique, Verdansk, Fortnite pourrait continuer à jouer sur la nostalgie des joueurs avec l'implantation, de façon permanente du chapitre 1. En effet, selon les informations de deux insiders très réputés dans le milieu, Hypex et ShinaBR, Epic Games lancera très vite un mode permanent de Fortnite OG.

Le principe est relativement simple, chaque mois représenterait une saison. Ainsi, lors de son prétendu lancement en décembre, les joueurs auraient la saison 1 de Fortnite, en janvier la saison 2 et ainsi de suite... Une excellente nouvelle pour tous les joueurs qui n'aiment pas ce qu'est devenu le battle royale.

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Cerise sur le gâteau, tout le contenu, que ce soit les armes ou les mécaniques, sera propre à l'époque. Ainsi, nous ne devrions pas avoir les innovations de ces dernières années, que ce soit avec l'escalade ou la glissade dans le gameplay. Le tout sera disponible en version normale (avec construction) et Zero build. L'annonce devrait se faire à l'occasion des Game Awards, ou à cette période, début décembre.

En attendant d'en savoir plus à ce sujet, rappelons que Fortnite Remix est disponible jusqu'à début décembre, et que vous pouvez retrouver tous les défis dans cet article. Nous vous expliquons tout sur les hélicoptères, ainsi qu'une petite astuce pour gagner rapidement de l'XP.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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