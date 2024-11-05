Fortnite Remix : Les hélicoptères (Choppa) où les trouver sur la carte ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 08 novembre 2024 à 12h33
Avec le retour du chapitre 2 de Fortnite, certains joueurs se demandent si les hélicoptères sont aussi de la partie, et où les trouver.
Fortnite Remix : Les hélicoptères (Choppa) où les trouver sur la carte ?
Mise à jour du 07/11/2024 : Les hélicoptères sont de retour dans Fortnite, après une nouvelle mise à jour. Nous les trouvons notamment au lieu dédié à Eminem, Spaghetti Grotto.
Les joueurs de Fortnite avaient pu découvrir il y a quelques années, lors du chapitre 2, des hélicoptères, pour se déplacer plus facilement à travers la carte, assez vaste. Nommés Choppas, nous étions nombreux à les attendre pour Fortnite Remix. Toutefois, ces derniers n'étaient que très peu présents, avant d'être supprimés. Heureusement, Epic Games vient de les réintroduire, et voici leur emplacement.

Où trouver des hélicoptères dans Fortnite Remix ?

Supprimés seulement quelques jours après la sortie de Fortnite Remix, les hélicoptères sont de retour depuis ce 7 novembre dans le battle royale, et en nombre. 
Au départ, nous n'en trouvions qu'un seul à la station météo. Seulement, après cette mise à jour, nous en comptabilisons une petite dizaine, surtout dans la partie est de l'île. Si vous atterrissez à l'ouest, pas besoin de cherchez, il n'y en a pas. Le seul qui se trouve dans cette partie de l'île est au sud, à The Rig. Deux autres se trouvent vers le centre, au niveau de The Doggpound et Pleasant Park.

Mais pour plus de facilité à trouver ces choppas dans Fortnite Remix, pour vous déplacer plus facilement dans les airs, et avec un peu moins de danger qu'au sol, vous pouvez retrouver ci-dessous notre carte, qui vous indique l'emplacement des hélicoptères dans Fortnite Remix.

carte-helico-fortnite-chop-emplacement
Une bonne nouvelle pour la communauté, puisque nous ne les avons pas revus depuis un long moment, et ces véhicules aériens étaient assez appréciés des joueurs. Après un petit souci qui a très vite été corrigé par Epic Games, les hélicoptères Choppas sont donc bien de retour dans Fortnite Remix. Peut-être que des défis mettront en avant ces véhicules. Réponse ces prochaines semaines.

helico-choppa-fortnite
Vous pouvez retrouver tous les défis de Fortnite Remix ici, ainsi que la date de fin de cette saison si spéciale.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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