Fortnite Remix enregistrements audios : Tous les emplacements pour de l'XP facile

Sora et sa célèbre Keyblade débarquent enfin dans Fortnite cette semaine

L'attente touche à sa fin pour les fans de Disney et de Square Enix. Epic Games a confirmé l'arrivée imminente de Sora et de l'univers de Kingdom Hearts dans Fortnite. Une collaboration majeure qui promet de marquer cette saison placée sous le signe du jeu vidéo.