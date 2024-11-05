Fortnite Remix enregistrements audios : Tous les emplacements pour de l'XP facile

Retrouvez l'emplacement de tous les enregistrements audios de Fortnite Remix, dans le but d'obtenir facilement de l'XP.
Le chapitre 2 de Fortnite
est de retour en ce mois de novembre 2024 avec Fortnite Remix
. Et comme à l'époque, différents défis demandent aux joueurs d'aller aux quatre coins de la map pour réaliser une petite action, et obtenir de l'XP ou des récompenses. Ici, nous aborderons la tâche assez difficile qui est de mettre la main sur des enregistrements audios, qui vous rapporteront de l'XP
, sans faire grand-chose. Il s'agit d'une série de défis secrets de Hope
.
Emplacement des enregistrements audio de Hope
Au total, il faudra en trouver quatre pour valider ce défi secret proposé par Hope
, qui fait avancer le lore pour celles et ceux qui souhaitent suivre l'histoire de Fortnite.
Quoi qu'il arrive, voici le lieux dans lesquels vous trouverez ces petits enregistrements audio
:
- Misty Leadows dans un petit bâtiment à proximité de la ville
- Dans un camp militaire proche de Lazy Lake
- Au nord de Dirty Docks
- Au phare
Évidemment, ces emplacements sont trop vagues pour que vous puissiez les trouver en un rien de temps. C'est pourquoi nous vous mettons ci-dessous les images, avec une description du lieu. Et plus bas, une carte avec les quatre emplacements.
Emplacement enregistrement audio Misty Leadows
Vous le trouverez dans une zone à l'ouest du lieu-dit, non loin du chalet. Vous remarquerez l'endroit avec son aspect assez militaire.
Emplacement enregistrement audio Lazy Lake
Allez au nord de Lazy Lake. Vous trouverez une base militaire, avec des fils barbelés, et trois tentes. Allez dans celle qui se trouve le plus au sud pour trouver l'enregistrement.
Emplacement enregistrement audio Dirty Docks
Encore une fois, en allant vers le nord depuis Dirty Docks vous trouverez un semblant de camp militaire, avec une tour. Dans l'une des pièces au rez-de-chaussée vous trouverez la cassette.
Emplacement enregistrement audio du phare
Cette fois, direction le nord de la carte de Fortnite Remix, pour aller vers le fameux phare. Entrez simplement dans la pièce du bas pour trouver l'enregistrement audio.
Notez que lorsque vous êtes proche, une petite icône avec un point d'interrogation s'affiche sur la carte, et aussi sur votre écran, pour vous indiquer que quelque chose se trouve à proximité. Soyez donc attentifs.
Carte des enregistrements audios de Fortnite Remix
Pour gagner du temps, vous pouvez consulter notre carte qui indique l'emplacement des quatre enregistrements audios de Fortnite Remix
.
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