Epic Games : 17 jeux offerts pour la fin d'année 2025, avec de beaux cadeaux

Cette année encore, sans surprise, Epic Games propose plusieurs jeux gratuits durant plusieurs jours à sa communauté, pour célébrer la fin d'année 2025.
Depuis le lancement de l'Epic Games Store, en fin d'année 2018, Epic Games a pris l'habitude d'offrir des jeux à ses joueurs
. Le but était de fidéliser la communauté, qui a été particulièrement réceptive, ce qui a poussé la société à continuer son offre les années qui ont suivi. Dès lors, chaque semaine (ou toutes les deux semaines à l'époque), un jeu est offert, permettant à tous les utilisateurs de se construire une belle bibliothèque sans dépenser le moindre euro. sept ans plus tard, rien n'a changé, et cela va même continuer encore quelques mois.
Pour la sixième fois de suite, ce sont plus de quinze jeux (17 cette année), qui seront offerts à partir de ce 12 décembre
. Outre le premier, qui sera à récupérer durant une semaine, tous les jours, à partir de 17h et pendant 24 heures il sera possible d'ajouter un nouveau jeu à son inventaire sur l'Epic Games Store, ce qui est donc plus court que les jeux offerts chaque semaine
. Il ne faudra pas perdre de temps si vous souhaitez ajouter le jeu dans votre bibliothèque.
Notez qu'il est fort possible qu'un ou plusieurs des jeux participants à l'offre ait déjà été proposé gratuitement au cours de ces sept dernières années. Mais si vous l'aviez manqué, c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas à revenir chaque jour pour être tenu au courant du jeu quotidien offert.
Liste des jeux offerts pour Noël 2025 sur l'Epic Games Store, découvrez le jeu mystère
- 12 décembre 2024 (jusqu'au 18 décembre pour ce premier) → Hogwarts Legacy
- 18 décembre → Jotunnslayer: Hordes of Hel
- 19 décembre → Eternights
- 20 décembre → Blood West
- 21 décembre → Sorry We're Closed
- 22 décembre → Paradise Killer
- 23 décembre → Bloodstained: Ritual of the Night
- 24 décembre → The Callisto Protocal
- 25 décembre → Disco Elysium - The Final Cut
- 26 décembre → We Were Here Together
- 27 décembre → Cassette Beasts
- 28 décembre → SKALD: Against the Black Priory
- 29 décembre → À définir
- 30 décembre → À définir
- 31 décembre → À définir
- 1er janvier → À définir
Il suffit de vous rendre dans la boutique de l'Epic Games Store
pour récupérer le jeu gratuit, en suivant les instructions. En parallèle de cette offre très intéressante, d'innombrables promotions ont lieu dans la boutique, permettant d'acheter des jeux à prix réduit et agrémenter sa bibliothèque de quelques pépites. Des cadeaux sont également faits pour les joueurs de Fortnite.L'article sera continuellement mis à jour avec l'ajout des nouveaux jeux chaque jour, le plus rapidement possible bien entendu.
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