Fortnite : Liste des défis anniversaire 2021

Défis anniversaire Fortnite

Comme chaque année depuis son lancement en 2017, Epic Games va célébrer l'anniversaire du battle royale en jeu, avec une série de défis, mais aussi un bus de combat plus festif qu'à l'accoutumée. Pour ce quatrième anniversaire (oui, déjà), trois défis spéciaux sont prévus. Ils pourront être validé sur le champ de bataille entre ce 24 et 28 septembre, par tous les joueurs, qu'ils aient ou non acheté le fameux Passe de combat.Comme toujours, nous avons affaire à des défis qui sont relativement faciles. Vous n'aurez aucun mal à les valider, surtout si ce n'est pas la première fois que vous célébrez un anniversaire de, puisque ce sont souvent les mêmes qui reviennent au fil des ans.Si vous vous focalisez sur ces défis, vous devriez très vite les valider, d'autant qu'ils ne sont qu'au nombre de trois. Le premier pourrait cependant vous prendre un peu plus de temps, étant donné que vous avez besoin de trois parties différentes pour en venir à bout.Vous pouvez voir la liste des défis ci-dessous et, si besoin, un lien qui renvoie vers un guide plus poussé pour avoir quelques astuces.Pour les récompenses, nous pourrons récupérer l'accessoire de dos pâtissier 4 ans, la pioche Marteau gâteau et l'émoticone 4 ans déjà.