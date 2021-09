Lancer des cadeaux d'anniversaire, défi anniversaire (2021)

Lancer des cadeaux d'anniversaire dans Fortnite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, ou plutôt le battle royale, fête son quatrième anniversaire. Pour l'occasion, plusieurs récompenses peuvent être obtenues gratuitement par les joueurs, notamment en réalisant des défis spéciaux. Fort heureusement, et comme souvent pour ce genre de festivités, ils sont relativement simples. L'un de ces défis vous demandera tout naturellement deSi vous êtes un joueur expérimenté de Fortnite, ce défi doit obligatoirement vous dire quelque chose. Chaque année, Epic Games demande à ses joueurs de se rendre devant des gâteaux d'anniversaire et d'en manger, pour gagner des PV ou du bouclier. Mais il demande aussi très souvent d'utiliser des cadeaux d'anniversaire. Pour cette fois, il suffira d'enCependant, pour de nombreux joueurs, il n'est pas évident de savoir où nous pouvons trouver ces. Sachez tout simplement que nous trouvons des cadeaux d'anniversaire en jouant. Il s'agit d'un butin que nous pouvons récupérer au sol ou dans les coffres. Vous n'avez donc qu'à faire comme d'habitude : ouvrir des coffres. Avec de la chance, vous en autre un très vite. Si elle n'est pas de votre côté, il faudra patienter un peu plus.Une fois quatre, vous aurez validé le défi et aurez débloqué une récompense spéciale et exclusive.Pour rappel, contrairement à la plupart des défis proposés par Epic Games depuis quelques mois, ces défis sont disponibles pour tous les joueurs et il n'est pas nécessaire d'avoir le Passe de combat pour y prendre part et récupérer les différentes récompenses.