Manger des gâteaux d'anniversaire, défi anniversaire (2021)

Emplacement des gâteaux d'anniversaire dans Fortnite

, ou plutôt le battle royale, fête son quatrième anniversaire. Pour l'occasion, plusieurs récompenses peuvent être obtenues gratuitement par les joueurs, notamment en réalisant des défis spéciaux. Fort heureusement, et comme souvent pour ce genre de festivités, ils sont relativement simples. L'un de ces défis vous demandera tout naturellement deSi vous êtes un joueur expérimenté de Fortnite, ce défi doit obligatoirement vous dire quelque chose. Chaque année, Epic Games demande à ses joueurs de se rendre devant des gâteaux d'anniversaire et d'en manger, pour gagner des PV ou du bouclier. Cette année, pour les quatre ans, il vous est simplement demandé de manger au moins une part de gâteau dans quatre parties différentes, ce qui fera un peu traîner le défi.Pour mettre la main sur ces, vous allez devoir vous rendre dans l'une des grandes villes de l'île (celles qui sont nommées sur la carte), et vous diriger plus ou moins dans leur centre, pour voir ces fameux gâteaux. Attention, dans certains lieux-dits, les développeurs se sont fait un malin plaisir à bouger l'emplacement habituel du gâteau, pour rajouter un peu de complexité, bien qu'ils soient tous visibles assez vite grâce aux ballons accrochés à proximité.Une fois devant, vous n'avez plus qu'à manger l'une des nombreuses parts de gâteau, à condition qu'aucun autre joueur ne soit passé avant vous et ait fait parler sa gourmandise. Si tel est le cas, vous allez devoir partir en chercher un autre.Nous vous avons indiqué ci-dessous la plupart desPour rappel, contrairement à la plupart des défis proposés par Epic Games depuis quelques mois, ces défis sont disponibles pour tous les joueurs et il n'est pas nécessaire d'avoir le Passe de combat pour y prendre part et récupérer les différentes récompenses.