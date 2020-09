Fortnite : Epic Games pourrait perdre 26 millions de dollars chaque mois avec sa suppression de l'App Store

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis le début du mois d'août,, étant donné que la marque nord-américainequi n'a pas respecté le contrat avec le constructeur. Epic Games a par la suite lancé une action en justice, cette dernière donnant raison à Apple , au grand dam du studio de développement et de sa communauté.De ce fait, outre les joueurs qui sont pénalisés, Epic Games voit ses revenus baisser drastiquement, puisque la plateforme mobile est l'une des plus lucratives ( plus d'un milliard de dollars engrangés en deux ans uniquement sur les appareils Apple). Plusieurs analystes se sont penchés sur le sujet, et selon Buyshares , en se référant à la moyenne de gains entre janvier-août 2020.Epic Games ne compte toutefois pas se laisser faire, et tentera de rendre de nouveau Fortnite disponible sur les appareils iOS, même si Apple ne fera pas de cadeau au studio de développement.En attendant, si vous êtes sur Android, nous rappelons que vous pouvez tout de même jouer à Fortnite , ce qui n'est pas le cas pour les joueurs sur appareils Apple, qui doivent désormais se rendre sur une autre plateforme, à savoir PC, PS4, Xbox One ou Nintendo Switch.