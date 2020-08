Fortnite aurait rapporté plus de 1,2 milliard de dollars sur mobiles

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis quelques joueurs, les joueurs desur les appareils iOS et Android ne peuvent plus y jouer. La raison est simple, qui ont, de ce fait, retiré le jeu de leur store respectif . Bien entendu, Epic Games n'a pas tardé à réagir, et a indiqué avoir lancé une action en justice contre les deux géants américains.Toutefois, en examinant les chiffres de plus près,, notamment sur iPhone et iPad, selon Sensor Tower . Ainsi, sur les appareils Apple,, depuis mars 2018. La version Android ne fait pas le poids, même si elle est disponible depuis que le mois d'avril 2020,. Lorsque nous voyons ces chiffres, nous comprenons pourquoi Epic Games ne souhaite pas voir son battle royale être retiré du marché mobile.Nous verrons dans les semaines qui arrivent comment Epic Games, Apple et Google arriveront à trouver un terrain d'entente. En attendant, si la situation perdure, nous rappelons que. Malheureusement, pour les joueurs iOS, lors de la prochaine mise à jour, Fortnite ne sera plus jouable.