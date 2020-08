Comment jouer à Fortnite sur un téléphone Android et Samsung ?

Rendez-vous sur cette page, ou scannez le QR code si vous êtes sur ordinateur.

Téléchargez l'application Epic Games.

Une fois l'application installée, téléchargez Fortnite, si votre téléphone est bien évidemment compatible.

Jouer à Fortnite sur iPhone et iPad est-il encore possible ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Vous n'êtes surement pas sans savoir que suite à la baisse du prix des V-bucks, supprimant le pourcentage perçu par Apple et Google sur les ventes de cette monnaie virtuelle, les deux sociétés ont fait le choix de retirer Fortnite de leur store respectif , à savoir l'App Store et le Play Store. Apple et Google (Android) n'ont pas apprécié que Epic Games n'ait pas respecté le contrat qui les liait, lequel permettait aux deux sociétés de toucher 30 % sur les ventes in-game deDe ce fait, de nombreux joueurs ne pourront plus avoir accès àpuisque les mises à jour ne se feront plus. Toutefois, pour les utilisateurs Android et Samsung, il existe une alternative, et nous vous expliquons comment faire.Même sin'est plus disponible via le Play Store, il est toujours possible de le télécharger, à condition d'avoir un téléphone qui tourne sous Android. Vous allez pouvoir le télécharger via le site d'Epic Games, mais directement depuis votre mobile. Voici les étapes à suivre :Vous pouvez donc continuer à, malgré l'interdiction de Google.Malheureusement, contrairement aux utilisateurs d'un téléphone Android, ceux possédant un iPhone ne peuvent pas profiter d'une telle manipulation. Il est tout simplement impossible de jouer à, à moins que Epic Games et Apple trouvent un terrain d'entente.