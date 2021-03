Fortnite : Emplacement des boss (gardiens) en saison 6

Emplacement des boss (gardiens) de Fortnite

Gardien de la mer → se trouve au nord-est de Pleasant Park

→ se trouve au nord-est de Pleasant Park Gardien des champs → se trouve au nord-est de Colossal Crops

→ se trouve au nord-est de Colossal Crops Gardien de la montagne → se trouve au nord-ouest de Retail Row

→ se trouve au nord-ouest de Retail Row Gardien du lac → se trouve sur l'île au nord de Misty Meadows

→ se trouve sur l'île au nord de Misty Meadows Gardien des bois → se trouve à Weeping Woods

→ se trouve à Weeping Woods Gardien de la baie → se troue à Sweaty Sands

Spire Assassin → à la Flèche

→ à la Flèche Rapace → à Corail Castle

→ à Corail Castle Zénith → au mont Kay

→ au mont Kay Jackyll → à Steamy Stacks

→ à Steamy Stacks Blackheart → au Vaisseau Viking

La saison 6 de Fortnite a apporté son lot de nouveautés, comme toujours. Parmi elles nous retrouvons notamment les animaux sauvages , lesquels vous permettront de récolter certaines ressources, mais peuvent aussi être apprivoisés. Toutefois, les joueurs ont pu découvrir de nouveaux boss, six pour être précis.Comme vous pouvez le voir, suite au léger changement de carte, une tour est apparue à la Flèche. Celle-ci est au centre de la carte et semble être plus ou moins connectée avec six autres à travers l'île, dans la région plus primitive, marquée par une couleur orangée sur la carte et en jeu. Chacune de ces tours est accompagnée par un, qui, lorsqu'il est battu, laisse tomber un joli butin.Voici leur emplacement :Ces sixsont importants si vous souhaitez récupérer les bottes de saut de la Flèche (plus d'informations ici ).Cependant, ce ne sont pas les seuls boss de cette saison 6, puisque nous en trouvons cinq autres, répartis un peu partout sur l'île :Si les quatre derniers sont des PNJ lambda, qui vous laisseront cependant un joli butin si vous les battez, Spire Assassin, vous permettra d'obtenir une arme mythique.Vous pouvez retrouver(rouge) et des autres boss (jaunes) ci-dessous. Pour l'emplacement de tous les PNJ, une carte est disponible ici