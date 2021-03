Emplacement des PNJ de Fortnite

La flèche jaune : Possibilité d'améliorer son arme

: Possibilité d'améliorer son arme Le personnage vert : Possibilité de recruter le PNJ

: Possibilité de recruter le PNJ La cible : Possibilité d'accomplir un contrat

: Possibilité d'accomplir un contrat Les armes bleues : Possibilité de provoquer en duel

: Possibilité de provoquer en duel Le personnage blanc : Possibilité de se déguiser

À l'image de la saison 5,, qui se trouvent un peu partout sur la carte, afin que les joueurs puissent effectuer diverses tâches. Que ce soit pour accomplir des contrats et récupérer des lingots d'or, recruter l'un de ces personnages pour être un allié, améliorer une arme ou encore l'affronter, il y a de multiples possibilités avec ces PNJ.Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous, via fortnite.gg, nous trouvons ces, mais certains possèdent plusieurs points de spawn. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours au même endroit et leur emplacement varie d'une partie à l'autre. Le centre de l'île et la partie sud-est sont les deux endroits où les personnages sont moins présents.Concernant les significations des logos que vous pouvez voir à côté de certains de ces PNJ, les voici :Cette carte sera particulièrement utile si vous cherchez un PNJ spécifique, quelle qu'en soit la raison. De plus, au fil du temps, des défis en lien avec ces personnages pourraient être implantés, auquel cas vous pourriez avoir besoin de cette carte. Petit rappel si vous n'êtes pas habitué avec les PNJ, pour interagir avec eux, il suffit de vous en approcher et d'appuyer sur la touche indiquée. Attention cependant, si vous vous montrez hostile et que vous leur tirez dessus, ils n'hésiteront pas à riposter.Si le spawn des PNJ venait à évoluer, ou que de nouveaux personnages arrivent, nous mettrons bien évidemment cette carte à jour, afin que vous ne soyez pas perdus.