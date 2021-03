Fortnite : Bottes de saut de la Flèche, comment les obtenir ?

Bottes de saut de la Flèche, comment les obtenir dans Fortnite ?

Premier saut → saut classique

Deuxième saut → vous évite de subir des dégâts de chute

Troisième saut → vous donne la possibilité de déployer votre planeur

Suite à l'arrivée de la saison 6 de Fortnite , les joueurs ont pu découvrir de nombreuses nouveautés. Bien évidemment, Epic Games a rajouté des objets mythiques, qui ne peuvent être trouvés que d'une certaine manière et octroient alors un bonus non négligeable lorsqu'un joueur met la main dessus. C'est notamment le cas, mais comment les obtenir ?Même si le processus de récupération est assez long, les étapes sont on ne peut plus simples pour mettre la main sur lesDans un premier temps, vous allez devoir battre l'un des six gardiens de Fortnite, que nous retrouvons au nord-est de Pleasant Park, au nord-est de Colossal Crops, au nord-ouest de Retail Row, au nord de Misty Meadows, à Weeping Woods et à Sweaty Sands (une carte est disponible ici ). Lorsque vous les aurez battus (un suffit), ces derniers laisseront tomber un butin, mais aussi. Faites bien attention, lorsque vous la portez, vous ne pouvez pas vous défendre si vous subissez des tirs, vous allez devoir la lâcher.Ensuite, lorsque vous êtes enfin à la Flèche,(ceux qui font un bruit) pour déposer l'orbe. Au bout de quelques secondes,, que vous n'avez plus qu'à équiper.Voici comment fonctionnent ces