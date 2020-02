Fortnite : Dust 2, carte emblématique de CSGO, a été recréée

Le mode Créatif de Fortnite permet aux joueurs possédant un minimum d’imagination de créer ou recréer tout ce qu'ils veulent. L'équipe Team Evolve a ainsi recréé Dust 2, l'une des cartes emblématiques de CSGO.

est l'un des FPS les plus populaires du monde, si ce n'est le plus populaire,et se rapproche du million. Il n'est donc pas étonnant de voir que le FPS se retrouve dans d'autres jeux, comme dans, par l'intermédiaire de la carte Dust 2, l'une des plus connues du titre.Cette dernière a été recréée par, une équipe de personnes particulièrement bien douées pour utiliser les outils présents dans le mode Créatif de Fortnite. Comme vous pouvez le voir ci-dessous,, et seules quelques différences sont visibles si nous la comparons à l'originale.Concernant les modes de jeu sur lesquels la carte sera jouable, sachez que les concepteurs ont indiqué qu'il sera possible d'y jouer en mode Search and Destroy, mais aussi en team Deathmatch, entre autres. De plus, comme l'a annoncé StormHawk,. Naturellement, la construction, propre à Fortnite et absente de CSGO, ne sera pas activée sur la carte.Même si nous ne savons pas encore quand la carte sera disponible,. De plus, si l'accueil s'avère positif, d'