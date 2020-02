Près de huit ans après sa sortie, Counter-Strike: Global Offensive continue de battre ses records. Le nombre d'utilisateurs simultanés sur le FPS a ainsi été battu, dépassant la barre des 900 000.

Même s'il est disponible depuis août 2012,continue d'attirer de nombreux joueurs. Se plaçant souvent parmi les jeux les plus joués sur, il est, depuis quelques semaines, le jeu le plus joué de la plateforme, devançant notamment PUBG, DOTA 2 ou encore GTA V. C'est sans réelle surprise que, après avoir battu à moult reprises son nombre de joueurs moyens,, datant d'avril 2016.Ainsi, le record qui s'élevait à un pic de 850 485 joueurs en jeu a été largement battu ce 9 février, soit plus de 50 000 joueurs de plus qu'en avril 2016. Cette popularité de plus en plus importante peut avoir de nombreuses raisons. La première,en décembre 2018, qui avait permis au titre de séduire de nombreux joueurs dans les semaines qui ont suivi ce changement. La deuxième raison est l'arrivée, en novembre dernier, de l' Opération Shattered Web qui ajoute un système de progression permettant de débloquer de nombreux skins et autres cosmétiques. De plus, la reprise de la scène esport peut avoir donné envie à certains joueurs de relancer le jeu.Finalement, les mises à jour publiées par Valve, visant à modifier certaines choses, comme certaines des cartes les plus emblématiques , ou à ajouter du contenu inédit ou de nouvelles fonctionnalités , permettent également de fidéliser les joueurs., comme avait réussi à le faire PUBG , atteignant même la barre. Vous pouvez voir l'évolution en temps réel du nombre de joueurs à cette adresse